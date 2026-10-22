تعديل ساعات العمل على جسر الملك حسين - تفاصيل

خبرني - أعلنت إدارة أمن الجسور عن التعديل على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين نظرا لتغيير التوقيت لدى الجانب الاخر من صيفي الى شتوي وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25/10/2026.

ويبدأ استقبال جميع المسافرين خلال ايام الاسبوع عند الساعه (9:00) صباحا، في حين أنه سيكون يوم السبت مغلق اغلاقا كامل امام حركة جميع المسافرين من كل اسبوع .

وأوضحت أنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة، وللاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية: 0096264295616

وسيكون التعديل كما هو موضح بالجدول ادناه: