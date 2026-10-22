شعراء من الأردن وسوريا يثرون المشهد الثقافي في أمسية شعرية بجرش

خبرني – محمد شهاب عضيبات

أُقيمت مساء الأربعاء في مركز جرش الثقافي أمسية شعرية نظمها منتدى جيل العتمات الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش، ضمن فعاليات موسم البيدر الثقافي السابع والعشرين، بمشاركة نخبة من الشعراء الأردنيين والسوريين، الذين قدموا تجارب شعرية متنوعة عكست ثراء المشهد الثقافي العربي وتعدد مدارسه واتجاهاته الإبداعية.

وشارك في الأمسية الشعراء الأردنيون نصرة الحجيجي، والدكتور إبراهيم الطيار، ومحمد العودات، وخالد القيسي، إلى جانب الشاعر السوري أسامة مزيد، حيث ألقوا مجموعة من القصائد الوطنية والغزلية، إلى جانب نصوص من الشعر الحر والنثر، تنوعت في مضامينها وأساليبها، وأتاحت للجمهور فرصة التفاعل مع تجارب شعرية مختلفة.

وتولى تقديم الأمسية الشاعر المهندس خالد القيسي، الذي رحب بالحضور والشعراء المشاركين، معربًا عن اعتزازه باحتضان مدينة جرش، بما تحمله من إرث تاريخي وحضاري عريق، لهذه اللقاءات الثقافية التي تجمع المبدعين وتمنح الشعر مساحة للتعبير والتواصل. واستهل كلمته بالقول: "مساؤكم مساء الوطن الممتد من سويدات القلب إلى أقصى الشريان" ، مستحضرًا المكانة التاريخية والثقافية لجرش، ودور الشعر في وصل الحاضر بالموروث الأدبي العربي، ومؤكدًا أهمية هذه الأمسيات في إبراز التجارب الشعرية وتعزيز حضور الكلمة الإبداعية.

من جانبه، أكد رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي، المهندس خلدون عتمة، أن تنظيم الأمسية يأتي في إطار حرص المنتدى على دعم الحركة الشعرية والأدبية، وإتاحة المجال أمام المبدعين من الأردن والوطن العربي لتقديم تجاربهم والتواصل مع الجمهور، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والهيئات الأدبية في احتضان المواهب، وتوسيع التفاعل بين الشعراء والجمهور، وتعزيز مكانة الشعر في المشهد الثقافي الأردني والعربي.

وأضاف عتمة أن المنتدى يواصل تنفيذ برامجه وأنشطته الثقافية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، بما يسهم في إثراء الحياة الثقافية في محافظة جرش، وتوفير منابر للمبدعين، وترسيخ التواصل الثقافي بين الشعراء والأدباء من الأردن ومحيطه العربي.

وفي ختام الأمسية، قام رئيس بلدية جرش الاسبق الدكتور علي قوقزه بتكريم الشعراء المشاركين تقديرًا لعطائهم الإبداعي ومشاركتهم في إثراء فعاليات موسم البيدر الثقافي السابع والعشرين، وسط أجواء ثقافية عكست أهمية هذه اللقاءات في دعم الحركة الشعرية وتعزيز التواصل بين المبدعين الأردنيين والعرب.

وتأتي هذه الأمسية ضمن الحراك الثقافي الذي يشهده موسم البيدر الثقافي السابع والعشرون، والهادف إلى دعم الحركة الأدبية، وإتاحة المنابر أمام الشعراء، وتعزيز التواصل الثقافي بين المبدعين، بما يعكس دور جرش في احتضان الفعاليات الأدبية والفنية وترسيخ مكانة الشعر بوصفه جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي.