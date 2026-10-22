رسميا .. تعديل مواعيد الدوام ومدة الحصة المدرسية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل

خبرني - أصدرت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الخميس الموافق 22-10-2026 تعميماً حددت فيه مواعيد الدوام المدرسي الجديدة في المدارس، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/11/2026، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: مدارس الفترة الواحدة:

- يبدأ الطابور الصباحي الساعة 7:45 وتكـون الحصـة الــدراســية الأولـى الســاعــة 8:00 صباحًا.

- مدة الحصة الدراسية (45) دقيقة.

ثانيًا: مدارس الفترتين:

- الفترة الصباحية: يبـدأ الطابور الصباحي الساعـة 7:45 وتكــون الحصـة الدراسية الأولى الساعة 8:00 صباحًـا.

- الفتــرة المسائية يبــدأ الطــابور الســاعــة 12:30 وتــكــون الحصــة الدراسيــة الأولــى الساعــة 12:45ظــهرًا.

- مـدة الحـصـة الدراسيـة في كـلتا الفتـرتيـن الصبـاحـية والمسائيـة (35) دقيــقة، وتلـغى استــراحـة الخـمس دقائق بين الحصص.