اليابان.. تأجيل رحلة جوية بسبب ثعبان على متنها

خبرني - تسبّب ثعبان طوله 40 سنتيمترا في إلغاء رحلة جوية في اليابان عثر عليه في قمرة القيادة، حيث ظلّ يختبئ بنجاح من موظفي شركة الطيران لنحو يوم كامل.

ووقع الحادث الغريب في مطار فوكوكا جنوب غرب البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، وصلت صباح 19 أكتوبر طائرة ATR 42 التي تنتمي لشركة Japan Air Commuter التابعة لمجموعة الخطوط الجوية اليابانية Japan Airlines (JAL)، إلى فوكوكا قادمة من مدينة إيزومو. وفي أثناء التحضير للرحلة التالية إلى كاغوشيما، لاحظ الطيار فجأة ثعبانا طوله نحو 40 سنتيمترا في قمرة القيادة قرب قدميه. واختفى الزاحف على الفور، ولم يُعثر عليه.

وألغت شركة الطيران الرحلة JL3653 التي كان مقررا أن تنطلق الساعة 12:50 بدافع المخاوف من أن يلحق الثعبان ضررا بالأسلاك الكهربائية أو أجهزة أخرى. واضطر الركاب إلى البحث عن وسائل أخرى للوصول إلى وجهتهم.

واستمر البحث عن الراكبة غير المدعوة قرابة يوم كامل. وفي 20 أكتوبر نحو الساعة 13:00، عثر عليها ميكانيكي في الجزء الخلفي من المقصورة بعد أن رفع الغطاء السجاد. واستُدعي متخصصون في اصطياد الحيوانات للإمساك بها.

وتبيّن أن المخالفة لجدول الطيران كانت ثعبانا يابانيا مخططًا صغيرا لا يشكل خطرا على الإنسان. ويمكن أن يصل طول الثعابين البالغة من هذا النوع غير السام إلى مترين.

ولم يتمكن المتخصصون من تحديد طريقة دخل بها الزاحف إلى الطائرة. وافترضت شركة الطيران أنه ربما تسلّل إلى الطائرة من البيئة المحيطة، واعترفت بأنها لم تواجه حالات مماثلة من قبل، وقدمت اعتذارها للركاب.