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  • فرنسا تعلن عن أول وفاة في التاريخ بفيروس شاموندا.. فما هو؟

فرنسا تعلن عن أول وفاة في التاريخ بفيروس شاموندا.. فما هو؟

  • 22 أكتوبر 2026
  • 13:49
فرنسا تعلن عن أول وفاة في التاريخ بفيروس شاموندا فما هو

خبرني - أعلنت السلطات الفرنسية عن أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا في التاريخ، ووفاة المريض على إثرها.

وجاء في بيان السلطات الفرنسية:"المريض الذي عانى من نقص شديد في المناعة، والذي كان يتلقى العلاج في مستشفى ليون من مرض خطير، أصيب بفيروس شاموندا. وقد توفي في أوائل أكتوبر. ولا تزال الدراسات السريرية والبيولوجية والوبائية جارية".

وتشير وزارة الزراعة الفرنسية إلى أنه لا يوجد حالياً أي دليل علمي يؤكد انتقال الفيروس عن طريق استهلاك اللحوم أو الحليب أو منتجاتهما المصنعة. ولذلك، يُحظر استهلاك منتجات الحيوانات المصابة

وأضافت الوزارة: "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة حالياً عن الفيروس، لم يتم تحديد أي مخاطر على الصحة العامة في الوقت الراهن".

وشاموندا هو فيروس ممرض معد يصيب الحيوانات ينتمي إلى جنس أورثوبونيافيروس، وينتقل عن طريق لدغات ذباب الكوليكويدس الماص للدماء، ويصيب الماشية بشكل رئيسي، تم اكتشافه في نيجيريا في ستينيات القرن الماضي.

وكان يُعتقد أن هذا الفيروس لا ينتقل إلى البشر، ولهذا السبب تعد هذه الحادثة أول حالة موثقة في التاريخ للكشف عنه لدى الإنسان.

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