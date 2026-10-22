توقيف المستشار السابق لأردوغان

خبرني - أوقفت النيابة العامة في إسطنبول أرتان أيدين المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان في قضية الصناديق الاستثمارية، وعمليات أسواق رأس المال.

شملت قائمة التوقيف 31 من المشتبه بهم. وأسفرت المراحل الأولى عن اعتقال 26 من المشتبه بهم. واستكملت العملية اليوم الخميس بتوقيف خمسة متهمين جدد.

وتشرف على التحقيقات النيابة العامة في إسطنبول، عبر مكتب التحقيق في "جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال". وتعتمد التحقيقات على تقارير مجلس أسواق المال والطلبات المكتوبة المقدمة.

وشملت قائمة الموقوفين الجدد خمسة أشخاص، هم: المستشار السابق أرتان أيدين، وعبد الله دال مدير شركة كوياش للاستثمار، وفخري أوغور مدير المكتب الخاص للمدير العام لشركة تركيا للتأمين، وسييدا تاريم نائبة المدير العام لشركة تيرا القابضة، وهاكان أريلماز.

ويُعد أرتان أيدين من أبرز الأسماء في هذه القائمة، فهو أكاديمي وسياسي بارز. شغل منصب النائب عن حزب العدالة والتنمية، وعُيّن عام 2012 بمنصب كبير مستشاري الرئيس التركي أردوغان المسؤولين عن الشؤون السياسية، واستمر في المنصب ذاته خلال رئاسة أحمد داود أوغلو للحكومة.

ويحمل أيدين شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، كما عمل في التدريس والبحث بجامعتي هارفارد ودارتموث، وأسهم في تأسيس شركة بولمارك للأبحاث.