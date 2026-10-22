الاردن .. مكافحة الأوبئة تدعو شركات التأمين إلى تغطية مطعوم الإنفلونزا

خبرني - دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، شركات التأمين والقطاع الخاص إلى بحث إدراج مطعوم الإنفلونزا ضمن مظلة التأمين الصحي، بالتزامن مع بدء موسم الفيروسات التنفسية، الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعا في إصابات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي خلال الأسابيع المقبلة.
وقال البلبيسي ، إن المعطيات الوبائية تشير إلى أن موسم الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي يبدأ عادة في الأسبوع الـ43 من العام، فيما تستمر الإصابات بالارتفاع خلال نهاية العام وبداية العام الجديد، بحسب المملكة.
وأوضح أن المطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم تُقدّم مجانا، إلا أن مطعوم الإنفلونزا لم يُدرج ضمن البرنامج حتى الآن، مشددا على أهمية بحث شركات التأمين والقطاع الخاص إمكانية تغطيته تأمينيا، لما لذلك من أثر إيجابي عليها.
وأكد البلبيسي توفر مطعوم الإنفلونزا، داعيا إلى تلقيه، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتشمل النساء الحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، خصوصا أمراض الجهاز التنفسي، والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة، والأطفال الصغار وكبار السن، إضافة إلى الكوادر الصحية.
وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات التنفسية، بما يشمل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، خصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات، وغسل اليدين باستمرار.
ودعا الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى إجراء الفحوص اللازمة والبقاء في المنزل وعزل أنفسهم عن الآخرين، بمن فيهم أفراد الأسرة، لتجنب نقل العدوى، مؤكدا أهمية تعاون أصحاب العمل في إتاحة الإجازات للمصابين للحد من انتقال العدوى في أماكن العمل.
وأكد البلبيسي أن الوضع الوبائي في الأردن طبيعي، في ظل استمرار المركز في مراقبة تطورات الأمراض السارية والاستعداد لموسم الفيروسات التنفسية.