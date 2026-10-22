الاردن .. مكافحة الأوبئة تدعو شركات التأمين إلى تغطية مطعوم الإنفلونزا

خبرني - دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، شركات التأمين والقطاع الخاص إلى بحث إدراج مطعوم الإنفلونزا ضمن مظلة التأمين الصحي، بالتزامن مع بدء موسم الفيروسات التنفسية، الذي يُتوقع أن يشهد ارتفاعا في إصابات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البلبيسي ، إن المعطيات الوبائية تشير إلى أن موسم الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي يبدأ عادة في الأسبوع الـ43 من العام، فيما تستمر الإصابات بالارتفاع خلال نهاية العام وبداية العام الجديد، بحسب المملكة.

وأوضح أن المطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم تُقدّم مجانا، إلا أن مطعوم الإنفلونزا لم يُدرج ضمن البرنامج حتى الآن، مشددا على أهمية بحث شركات التأمين والقطاع الخاص إمكانية تغطيته تأمينيا، لما لذلك من أثر إيجابي عليها.