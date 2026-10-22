وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا والسعودية ومصر وباكستان يلتقون الجمعة في اسطنبول

خبرني - تُعقد في اسطنبول الجمعة محادثات بين وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية كبرى ونظرائهم في تركيا والسعودية وباكستان ومصر، بمبادرة من أنقرة، على ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضح المصدر أن وزراء خارجية ما يُعرف بمجموعة "إي 3" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيلتقون نظراءهم من مجموعة "آر 4" التي استُحدثت أخيرا، ويبحثون في القضية الفلسطينية والتطورات في اليمن ومضيق هرمز، وسبل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

يستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه بين المجموعتين.