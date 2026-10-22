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وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا والسعودية ومصر وباكستان يلتقون الجمعة في اسطنبول

  • 22 أكتوبر 2026
  • 13:32
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا والسعودية ومصر وباكستان يلتقون الجمعة في اسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

خبرني  - تُعقد في اسطنبول الجمعة محادثات بين وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية كبرى ونظرائهم في تركيا والسعودية وباكستان ومصر، بمبادرة من أنقرة، على ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وأوضح المصدر أن وزراء خارجية ما يُعرف بمجموعة "إي 3" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيلتقون نظراءهم من مجموعة "آر 4" التي استُحدثت أخيرا، ويبحثون في القضية الفلسطينية والتطورات في اليمن ومضيق هرمز، وسبل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

يستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه بين المجموعتين.

وقال المصدر إن "الدول السبع ستجتمع لأول مرة ضمن هذه الصيغة بمبادرة من تركيا"، موضحا أنها ستبحث "فرص التعاون والتنسيق التي يمكن تنفيذها (...) في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن فيدان، بصفته رئيسا للاجتماع، سيركز على ضرورة قيام المجتمع الدولي "بتكثيف الضغط على إسرائيل" ردا على توسعها الاستيطاني و"تشجيعها إرهاب المستوطنين".

كذلك، سيؤكد دعم أمن المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين اليمنيين، مشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة بشكل دائم في مضيقي هرمز وباب المندب.

وسيجدد الوزير التركي التأكيد على "التحذيرات والاقتراحات" التي تطرحها تركيا باستمرار لمنع تمدد الحرب الروسية الأوكرانية إلى منطقة البحر الأسود، ولوضع حد لسقوط ضحايا مدنيين فيها.

تأسست مجموعة "إي 3" قبل أكثر من 20 عاما لتعزيز التنسيق الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما تشكلت مجموعة "آر 4" هذا العام وتضم مصر إلى جانب الدول الموقعة "اتفاق مكة للدفاع"، وهو اتفاق دفاع مشترك أبرمته تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في آب/اغسطس.

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