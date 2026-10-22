بلدية السلط تبدأ توسعة وتأهيل طريق مقبرة أم خروبة

خبرني - باشرت بلدية السلط الكبرى، الخميس، تنفيذ مشروع لتوسعة وتعبيد وإعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى مقبرة أم خروبة، بطول يزيد على 3 كيلومترات، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل وصول المواطنين إلى المقبرة والمناطق المجاورة لها.

وقالت البلدية إن المشروع يشمل توسعة الطريق وتحسين جوانبه، وتنفيذ أعمال التعبيد باستخدام الخلطات الإسفلتية، إلى جانب تخطيط الطريق ودهانه وتوفير متطلبات السلامة المرورية.

وأوضحت أن أعمال التوسعة والتأهيل تنفذ وفق المخططات والتصاميم المعتمدة، وبما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية والتضاريس في المنطقة.

ويأتي تنفيذ المشروع استجابة لمطالب أهالي المدينة بتحسين الطريق الذي يشهد حركة مرورية من وإلى منطقة أم خروبة والمقبرة الإسلامية والمناطق المحيطة بها.

وأكدت البلدية أن المشروع يندرج ضمن خطة لتطوير البنية التحتية وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق السلط الكبرى، وفق أولويات تراعي متطلبات السلامة العامة واحتياجات المواطنين.