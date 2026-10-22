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هميسات: توافقات نيابية مرتقبة بشأن المكتب الدائم

  • 22 أكتوبر 2026
  • 13:11
هميسات توافقات نيابية مرتقبة بشأن المكتب الدائم
أحمد هميسات

خبرني  - قال رئيس كتلة حزب مبادرة في مجلس النواب أحمد هميسات إن المجلس يشهد حراكا نشطا هذا الاسبوع من قبل الكتل النيابية للحصول على ممثل للكتلة في المكتب الدائم، موضحا أن المنافسة ستتركز على منصب رئيس مجلس النواب.

وأوضح أن كتلة مبادرة قررت ترشيح مصطفى الخصاونة ليكون ممثلا لها في منصب رئيس مجلس النواب.

وأشار هميسات إلى استعداد الكتلة للتفاوض مع باقي الكتل للتوصل إلى توافقات تخدم مجلس النواب والمصلحة العامة.

وأكد هميسات على توجه أعضاء مجلس النواب لتشكيل اللجان النيابية بناء على الخبرة العملية والتخصص لتجويد العمل التشريعي مع مراعاة شروط النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالتمثيل الكتلي.

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