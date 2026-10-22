أمانة عمّان: إنجاز 55% من مشروع إنشاء أكشاك بديلة في مجمع المحطة خلال أسبوع

خبرني - قال مدير إدارة مشاريع البنية التحتية في أمانة عمّان، جعفر الطرمان، إن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء الأكشاك البديلة في منطقة المحطة بلغت نحو 55%، بعد المباشرة بالأعمال قبل 7 أيام، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع التعاقدية تبلغ 50 يوما.

وأضاف الطرمان، أن المشروع ينفذ باستخدام تقنية المباني الجاهزة "بريكاست"، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليل مدة التأثير على أصحاب الأكشاك والمتأثرين بأعمال إعادة تأهيل مشروع محطة المحطة الرئيسية، بحسب المملكة.

وأوضح أن الموقع البديل للأكشاك وباصات النقل العام يقع على بعد نحو 500 متر من الموقع الرئيسي، الذي يشهد أعمال إعادة التأهيل، ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة في العاصمة.

وأشار الطرمان إلى تجهيز بعض الفحوصات المختبرية والوثائق الداعمة لمراجعة التصاميم، مؤكدا الالتزام بالمدة التعاقدية المحددة لتنفيذ مشروع الأكشاك البديلة، في ضوء سرعة الإنجاز التي تحققت خلال الأسبوع الأول من بدء الأعمال.

ويربط المشروع، الذي يعد مركز نقل متكاملا، بين حافلات الباص سريع التردد على مسار عمّان الزرقاء، وحافلات الباص سريع التردد داخل عمّان.

ويمتد المشروع، الذي صمم وفق طراز عصري حديث، على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع، ويضم مرافق حديثة مزودة بأنظمة التنقل الذكي، ومصاعد وأدراج كهربائية، وخدمات متكاملة تراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويشار إلى أن مدة تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد تبلغ سنتين، ويقع موقع المشروع ضمن منطقة تشهد حركة نشطة لوسائط النقل العام، وكثافة في حركة المشاة والمركبات.