الزرقاء .. حكم قضائي بحق «سفاح القطط»

خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما بالحبس 9 أشهر بحق رجل خمسيني، بعد إدانته بجرمي التهديد عبر وسائل الاتصال وقتل حيوان قصدا.

وقررت المحكمة رد الاعتراض الذي تقدم به المحكوم عليه وتأييد الحكم السابق، المتضمن حبسه 6 أشهر عن جرم التهديد و3 أشهر عن قتل حيوان قصدا، لتصبح العقوبة المجمعة 9 أشهر، إضافة إلى الرسوم.

وبحسب وقائع القضية، بدأت الحادثة باستفسارات من سيدة عن حيوانات أليفة وضعها أشخاص لدى الرجل للعناية بها، قبل أن يوجه إليها عبارات تهديد عبر الهاتف وواتساب، مطالبا إياها بعدم الاقتراب منه.

ووردت للجهات المعنية معلومات حول جمع الرجل كلابا وقططا من سكان المنطقة بحجة تبنيها والاعتناء بها، وسط ادعاءات بأنه كان يقتل هذه الحيوانات ويوثق ذلك بمقاطع فيديو وينشرها عبر "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية، وعليه تم التحرك صوب منزله.

وخلال ضبط المنزل، عُثر على قطط نافقة داخل أكياس بلاستيكية، إلى جانب عدد من الحيوانات الأليفة.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت الجرائم المسندة إليه استنادا إلى أقوال المشتكية والشهود ومنظمي الضبط، وقررت رد الاعتراض موضوعا وتأييد الحكم، مع بقاء العقوبة قابلة للاستئناف.