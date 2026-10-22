هل تريد إبطاء الشيخوخة؟.. دراسة تكشف أن السر ليس في حمية واحدة

خبرني - قد لا تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صارم أو الالتزام بحمية واحدة بعينها للمساعدة في إبطاء شيخوخة جسمك. فقد وجدت دراسة ألمانية أن الالتزام بعشرة أنماط غذائية صحية مختلفة ارتبط بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية، ما يشير إلى أن جودة الغذاء قد تكون أهم من اتباع خطة غذائية مثالية.

وشملت الدراسة نحو 7500 شخص، وأجراها باحثون في المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية (DZNE)، ونُشرت نتائجها في دورية "Nature Communications".



كيف قاس الباحثون الشيخوخة؟

استخدم الفريق ثلاث ساعات فوق جينية لتقدير العمر البيولوجي، مستعينًا بتقنية أتاحت فحص نحو 850 ألف موقع في الحمض النووي.

وتوفر هذه المؤشرات معلومات عن التغيرات المرتبطة بالشيخوخة على المستوى الجزيئي، وإن كانت لا تقيس العمر الفعلي للجسم بصورة مباشرة.

10 حميات مختلفة.. ونتيجة مشتركة

قارن الباحثون الأنظمة الغذائية للمشاركين بعشرة أنماط صحية، من بينها حمية البحر المتوسط، والحمية النوردية، والنظام النباتي، وحمية "داش" المصممة للمساعدة على خفض ضغط الدم، و"مايند" التي تستهدف دعم صحة الدماغ.

ورغم اختلاف هذه الأنظمة في مكوناتها وأهدافها، ارتبط الالتزام الأفضل بكل منها بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية. لكن حجم التأثير اختلف بين الحميات، وظل متواضعًا من الناحية المطلقة.

وأظهرت النتائج أيضًا أن الأشخاص الذين يلتزمون بنمط غذائي صحي وفق معيار معين لا يتبعون بالضرورة الأنماط الأخرى بالدرجة نفسها، ما يعزز فكرة عدم وجود حمية واحدة تناسب الجميع.

مسارات جزيئية مشتركة بين الحميات

لم يتوقف الباحثون عند رصد العلاقة بين الغذاء والشيخوخة، بل درسوا المسارات البيولوجية التي قد تفسرها. ووجدوا أن أكثر من 70% من المسارات المتأثرة كانت مشتركة بين الأنظمة الغذائية العشرة.

وشملت هذه المسارات وظائف أساسية مثل التمثيل الغذائي، وبنية الخلايا، والتواصل بينها، وهي عمليات ترتبط بالشيخوخة وتطور الأمراض المزمنة.

وفي المقابل، ظهرت بعض الاختلافات التي تتماشى مع أهداف حميات محددة؛ إذ ارتبطت حمية "داش" بمسارات متعلقة بصحة القلب، بينما ظهرت لدى حمية "مايند" ارتباطات بمسارات ترتبط بالذاكرة والوظائف الإدراكية.

هل يستفيد المدخنون أكثر من الأكل الصحي؟

رصدت الدراسة ارتباطًا أقوى بين الأكل الصحي وتباطؤ الشيخوخة البيولوجية لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين، رغم أن الباحثين لم يحددوا الآلية التي تفسر هذه النتيجة.

لكن هذا الارتباط لا يعني أن الغذاء الصحي يعوّض أضرار التدخين أو يزيل مخاطره المعروفة.

وتشير النتائج إجمالًا إلى أن تحسين جودة الغذاء قد يكون خطوة مفيدة لدعم الشيخوخة الصحية، دون ضرورة الالتزام بحمية واحدة بعينها. ومع ذلك، فإن الدراسة رصدية، ولذلك لا تثبت أن الأنظمة الغذائية تسببت مباشرة في إبطاء الشيخوخة، كما أن أهمية هذه التغيرات الجزيئية على الصحة والعمر الفعلي تحتاج إلى مزيد من البحث.