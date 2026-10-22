منصة زين تعقد معسكراً تدريبياً بالتعاون مع منظمة (المرأة العربية اليوم) لتمكين المرأة في ريادة الأعمال

خبرني - في إطار حرصها على دعم المرأة الريادية وتعزيز قدراتها ومهاراتها في مجال ريادة الأعمال، عقدت منصة زين للإبداع (ZINC) المعسكر التدريبي "من فكرة إلى ريادة"، بالتعاون مع منظمة "المرأة العربية اليوم" (Arab Women Today).

وأُقيم المعسكر في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع (ZINC) بمجمع الملك الحسين للأعمال، وقدّمه الخبير والمستشار في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو على مدار أربعة أيام، بمشاركة 26 سيدة؛ بهدف تطوير مهاراتهنّ الريادية وتعزيز قدراتهنّ على تأسيس مشاريعهنّ وتطويرها وتحقيق استدامتها.

وركّز المعسكر على تزويد المشاركات بالمعارف والأدوات العملية اللازمة للانتقال من الفكرة إلى المشروع، بدءاً من تحديد المشكلات وبناء منتجات وخدمات تلبي احتياجات حقيقية في السوق، وصولاً إلى آليات دخول الأسواق وتسعير المنتجات والتوزيع والتسويق والبيع، إلى جانب الإدارة المالية والتمويل وكيفية عرض المشاريع على المستثمرين.

وشهد المعسكر مشاركة سيدات في مراحل مختلفة من رحلتهنّ الريادية؛ إذ تفكّر مجموعة منهنّ في تأسيس مشاريع جديدة، فيما تعمل أخريات على إنشاء مشاريعهنّ، وتمتلك مشاركات مشاريع قائمة يسعين إلى تطويرها وتجاوز التحديات التي تواجهها، في حين تجمع بعض المشاركات بين أكثر من مرحلة، وتنوّعت أفكار المشاريع لتشمل المنتجات اليدوية والأزياء ومستحضرات التجميل والأغذية والخدمات التعليمية والاستشارية والتسويقية، مع التركيز على تطوير المهارات في مجالات التسويق والإدارة المالية والتخطيط ودراسة السوق، بما يعزّز جاهزية المشارِكات لتطوير مشاريعهنّ وتوسيع نطاقها واستدامتها.

كما سلّط التدريب الضوء على أهمية اتخاذ القرارات المدروسة في مختلف مراحل المشروع، والتعامل بمرونة مع التحديات والمتغيرات في بيئة الأعمال، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع وتنامي دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تطوير المنتجات، واعتمد المعسكر على دراسات حالات واقعية من المنطقة، أتاحت للمشاركات تحليل التحديات واتخاذ القرارات بأنفسهنّ، وتطبيق ما اكتسبنه من معارف على أفكارهن ومشاريعهنّ.

ويأتي عقد منصة زين للإبداع (ZINC) لهذا المعسكر في إطار دورها في توفير بيئة داعمة للتعلّم وتبادل الخبرات وتطوير المهارات الريادية، وإتاحة المساحات التي تحتضن البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم رائدات الأعمال ومساندتهنّ في تحويل أفكارهنّ إلى مشاريع قادرة على النمو والاستمرار.

وتُعنى منظمة "المرأة العربية اليوم" بتوعية المرأة وتمكينها لتكون فاعلة ومؤثرة في مجتمعها، من خلال تقديم خدمات تدريبية واستشارية في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تستند إلى احتياجات المجتمع الفعلية، وتسهم في تنمية قدراتها الشخصية والقيادية وتعزيز إمكاناتها ومهاراتها، ومساندتها في تحقيق التغيير الإيجابي في حياتها وحياة أسرتها ومجتمعها، ضمن بيئة آمنة وصحية قائمة على الاحترام والشفافية والاستقامة، انطلاقاً من رؤيتها في بناء امرأة واعية ومُمكّنة وفاعلة وملهمة.