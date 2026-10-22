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  • الأردن .. 6 آلاف دينار غرامة لصاحب مطعم بسبب الشاورما والقطط

الأردن .. 6 آلاف دينار غرامة لصاحب مطعم بسبب الشاورما والقطط

  • 22 أكتوبر 2026
  • 12:33
الأردن 6 آلاف دينار غرامة لصاحب مطعم بسبب الشاورما والقطط

خبرني  - فرضت محكمة صلح جزاء سحاب غرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار بحق مالك مطعم، بعد إدانته بجرمين يتعلقان بتداول الغذاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وتداوله في ظروف غير مأمونة للاستهلاك البشري أو مخالفة لتدابير الصحة.

وجاء الحكم بعد كشف صحي على المطعم بتاريخ 13 نيسان 2026، أظهر عدم وجود تصريح لإعداد وبيع الشاورما، إضافة إلى عدم مكافحة القطط داخل منطقة الثلاجات والزرب.

وقررت المحكمة تغريم صاحب المطعم 3 آلاف دينار عن كل جرم والرسوم، ليصبح مجموع الغرامات 6 آلاف دينار، وصدر الحكم غيابيًا مع قابليته للاعتراض.

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