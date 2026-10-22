نتنياهو: ترمب لم يوقف خطتي لضرب إيران

خبرني - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير الذي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوقف خطته للهجوم على إيران.

وفي مقابلة خاصة مع القناة 7، قال نتنياهو إن هذه المعلومات غير صحيحة، لكنه لن يخوض في "تصحيح هذا التقرير المغرض".

وأفاد بأنه أصدر سابقا توجيهات للجيش والموساد بأن "الحل هو إسقاط النظام الإيراني"، معتبرا أن "ضرب المنشآت النووية الإيرانية لا يكفي ما دام النظام قائما".

ووفقا للتقرير، كان الجيش الإسرائيلي يستعد لحملة جوية تستمر عدة أيام، كان مخططا أن تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع من 10 أكتوبر، وتضمنت الخطة استهداف منشآت نووية وأهداف مرتبطة بالنظام الإيراني وبنى تحتية مدنية منها محطات كهرباء.

وزعم ثلاثة مصادر أن العملية لم تنفذ بسبب معارضة ترمب تجديد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في 3 نوفمبر.

وقال الرئيس الأمريكي الليلة الماضية إن بلاده لا تجري مفاوضات مع إيران، وإن هناك شيئا بهذا الشأن متوقعا قريبا جدا، وإنه يبدو أن معظم الناس يعتقدون أن ذلك سيحدث بعد الانتخابات، وإنهم سيرون ما سيحدث.