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  • جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027

جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027

  • 22 أكتوبر 2026
  • 12:19
جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 20262027

خبرني - نظم مكتب الاعتماد وضمان الجودة في جامعة الزيتونة الأردنية، دورتين تدريبيتين بعنوان "استخدام وإدارة منظومة التعلم الإلكتروني والامتحانات"، بواقع أربع ساعات تدريبية لكل دورة، استهدفتا أعضاء الهيئة التدريسية الجدد ا للعام الجامعي 2026–2027. قدمهما مدير مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم المفتوحة، الدكتور خالد جابر، ونائبه المهندس موسى صلاح.

وتناولت الدورتان آليات استخدام منظومة التعلم الإلكتروني والامتحانات المعتمدة في الجامعة، والتعرّف إلى الأدوات والخصائص التي تتيحها لإدارة المساقات التعليمية وتنظيم المحتوى الإلكتروني، وتنفيذ الأنشطة التعليمية والامتحانات، ومتابعة تعلم الطلبة وتقييم أدائهم، بما يعزّز قدرات أعضاء الهيئة التدريسية الجدد على توظيف هذه المنظومة بكفاءة وفاعلية في العملية التعليمية.

كما هدفت الدورتان إلى تمكين المشاركين من الاستفادة من الإمكانات التقنية التي توفرها المنظومة في تنظيم العملية التدريسية وتطوير أساليب التعليم والتقييم، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في التعليم الجامعي، ويسهم في توفير بيئة تعليمية تفاعلية تدعم تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.

وتأتي هذه الدورات في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تطوير الكفايات الأكاديمية والمهنية لأعضاء الهيئة التدريسية، وتهيئة أعضاء الهيئة التدريسية الجدد للقيام بمهامهم التعليمية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب تعزيز توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في التعليم، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم والتعلم ومواكبة المستجدات في منظومة التعليم العالي.

جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027
جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027
جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027
جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم دورتين تدريبيتين لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد للعام الجامعي 2026–2027

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