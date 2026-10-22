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تحذير أردني من مدرسة الخرطوم العالمية في مصر: غير معتمدة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 11:58
تحذير أردني من مدرسة الخرطوم العالمية في مصر غير معتمدة

خبرني - أكدت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الخميس  بأن نتيجة المراسلات الرسمية التي تمت مع الجهات ذات العلاقة أفضت إلى أن مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة الموجودة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تدعي تدريسها للنظام الأمريكي غير معتمدة وغير حاصلة على الموافقات الرسمية اللازمة ولم يصدر لها أي ترخيص رسمي  بتدريس النظام الأمريكي،  وأن الوزارة لن تقوم بمعادلة أي شهادة ثانوية عامة صادرة من هذه المدرسة.
من جهة أخرى شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق شروط معادلة شهادات الثانوية العامة  غير الأردنية، حيث نصت  الفقرة (أ) من المادة (10) من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة النافذ،  على أنه "على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو الموكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو الملحقية الأردنية للالتحاق بالدراسة في بلد الدراسة"  كما نصت الفقرة 2 من المادة السابعة على"  يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي والجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة"، وأهابت الوزارة بالطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنباً لتكبدهم خسائراً في الوقت والجهد والمال دون الحصول على شهادة المعادلة نتيجة الاخلال بهذه الشروط.

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