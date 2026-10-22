عموتة يكرر مع وائل جمعة ما فعله مع حمزة الدردور

خبرني - أثار المدرب المغربي الحسين عموتة جدلاً واسعاً، بعد تداول أنباء عن دخوله في مشادة كلامية مع مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، وائل جمعة، خلال مواجهة الفريق أمام القناة في الدوري المصري، في واقعة أعادت إلى الأذهان خلافه الشهير مع لاعب المنتخب الأردني حمزة الدردور خلال بطولة كأس آسيا 2023، التي أقيمت في قطر مطلع عام 2024.

وبحسب رواية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الأزمة بعدما توجه وائل جمعة لإعطاء تعليمات للاعبي الأهلي عقب تسجيل فريق القناة هدف التعادل، الأمر الذي أثار غضب عموتة، الذي توجه نحوه سريعاً وأبلغه بأنه المدير الفني للفريق، وأن توجيه التعليمات للاعبين من اختصاصه وحده.

وأضافت الرواية أن عموتة طلب من جمعة العودة إلى مقعده على دكة البدلاء، باعتباره مديراً للكرة وليس مديراً فنياً، مشيرة إلى أن الحديث جرى بصوت مرتفع أمام اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء.

ووفقاً للرواية ذاتها، فوجئ جمعة بتصرف المدرب المغربي، قبل أن يمتثل لطلبه ويعود إلى مقعده، وسط حالة من التوتر بين الطرفين.

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود الملعب، إذ أشارت الأنباء المتداولة إلى أن جمعة غادر الاستاد سريعاً عقب نهاية المباراة، ورفض استقلال حافلة الفريق بسبب وجود عموتة فيها.

كما تحدثت الرواية عن تفكير جمعة في الرحيل عن النادي الأهلي عقب الحادثة، قبل أن يتدخل سيد عبد الحفيظ ويتواصل معه بعد دقائق من نهاية المباراة، في محاولة لاحتواء الموقف.

وتعيد هذه الأنباء إلى الأذهان واقعة مشابهة شهدتها مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره العراقي، في 29 يناير/كانون الثاني 2024، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا في قطر، عندما دخل عموتة، الذي كان يقود منتخب النشامى آنذاك، في خلاف مع المهاجم حمزة الدردور أمام دكة البدلاء.

وبدأت الأزمة عقب تسجيل المدافع الأردني يزن العرب هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما توجه الدردور للاحتفال أمام دكة بدلاء المنتخب العراقي، وهو التصرف الذي أثار غضب عموتة.

وتدخل المدرب المغربي لمنع اللاعب من مواصلة احتفاله، ودفعه بعيداً عن دكة البدلاء، قبل أن تنشب بينهما مشادة كلامية، رد خلالها الدردور على مدربه.

وتدخل الحكم الرابع وأبلغ حكم الساحة بتفاصيل الواقعة، ليشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجه الدردور، رغم وجوده خارج أرض الملعب.

وعلى الرغم من فوز المنتخب الأردني على العراق بنتيجة 3-2 وتأهله إلى الدور ربع النهائي، فإن تداعيات الخلاف استمرت، إذ أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، في 30 يناير/كانون الثاني 2024، استبعاد الدردور من بقية منافسات البطولة، بسبب ما وصفه بـ"مخالفة الضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب".

وتسلط الواقعتان الضوء على تشابه في طبيعة الخلافات التي نُسبت إلى عموتة أمام مقاعد البدلاء، إذ ارتبطت الأولى باعتراضه على تصرف أحد لاعبيه، فيما تتعلق الثانية، بحسب الرواية المتداولة، باعتراضه على تدخل مدير الكرة في توجيه التعليمات الفنية.

ولم تتضمن المعلومات المتداولة بشأن واقعة الأهلي ووائل جمعة تأكيداً رسمياً من النادي أو الطرفين حول تفاصيل الخلاف وتداعياته.