من قلب الصحراء إلى العالمية.. أردني يحصد المركز الأول دولياً في سباقات الهجن

خبرني - أشادت النائب الدكتورة لبنى النمور بالإنجاز الذي حققه الشاب الأردني يوسف حسين الهلولي السعيدين، بعد حصوله على المركز الأول دولياً في سباق الهجن، مؤكدة أن هذا الفوز يعكس حجم المواهب والطاقات الشابة التي تزخر بها القرى والبوادي والصحاري الأردنية.

وقالت النمور، في منشور لها، إن يوسف انطلق من قلب الصحراء، ومن بين الرمال التي شهدت تدريبه وإصراره، ليحقق انتصاراً أردنياً جديداً ويرفع اسم المملكة في المحافل الدولية.

وأضافت أن إنجاز السعيدين لا يقتصر على الفوز في سباق، بل يحمل رسالة وطنية تؤكد أن المواهب لا تقتصر على المدن، وأن الإبداع لا تحدّه الجغرافيا، مشيرة إلى وجود طاقات استثنائية في أطراف القرى والبوادي والصحاري تستحق الاكتشاف والرعاية.

وأكدت النمور أن الأبطال قد ينطلقون من مناطق بعيدة عن الأضواء، لكن مواهبهم قادرة على الوصول إلى العالمية، مشددة على أهمية البحث عن الشباب الموهوبين في مختلف مناطق المملكة، وتوفير الاهتمام والتدريب والدعم اللازم لهم.

ودعت إلى إطلاق مبادرات وطنية لاكتشاف المواهب الشابة ومنحها فرصاً عادلة لإبراز قدراتها، معتبرة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ باكتشاف الإنسان والإيمان بإمكاناته وفتح الأبواب أمام طموحاته.

وقالت النمور: "كم من بطل ينتظر فرصة، وكم من موهبة تستحق أن تكون واجهة مشرقة للأردن في المحافل الدولية!".

وهنأت النمور البطل يوسف السعيدين وأهله وعشيرته والأردنيين بهذا الإنجاز، مؤكدة أن وصوله من قلب الصحراء إلى منصات التتويج الدولية يجسد قدرة الشباب الأردني على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الوطن.