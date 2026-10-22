تعيين رعد التل رئيساً لمجلس إدارة شركة بورصة عمان

خبرني - تقرر تعيين الدكتور رعد محمود التل رئيسا لمجلس إدارة شركة بورصة عمان.

ويُعد الدكتور رعد محمود التل من الخبرات الاقتصادية التي تجمع بين العمل في السياسات العامة والبحث والتحليل الاقتصادي والخبرة الحكومية والاستشارية. وتتركز خبرته في الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية والنمذجة الاقتصادية، إلى جانب إهتماماته في قضايا الاستثمار والأسواق المالية والسياسة النقدية والتمويل ودور أسواق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي. ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أبردين في المملكة المتحدة، ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.

برزت مشاركته في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال عضويته في اللجان الاقتصادية المتخصصة لإعداد الرؤية عام 2022، وكان عضواً رئيسياً في فريق العمل الذي ساهم في إعداد وتطوير النموذج الاقتصادي الكلي الداعم للرؤية. كما شارك في إطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية للفترة 2023–2025، وفي مراجعة برامج ومشاريع المرحلة الثانية عام 2025، إضافة إلى المشاركة في إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للفترة 2026–2029.

وعمل الدكتور التل خبيراً اقتصادياً في مجال الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مكتب جلالة الملك بالديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة 2023–2024، وشارك في إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية المرتبطة بملفات السياسات العامة. وحصل على وسام مئوية الدولة الأولى تقديراً لمساهمته في أعمال اللجنة الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي والنموذج الاقتصادي الكلي الداعم للرؤية، كما تلقى كتاب شكر من جلالة الملك عقب مشاركته في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي.

يعمل الدكتور التل كأستاذ للاقتصاد المشارك في قسم الاقتصاد بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الاردنية. وفي مجال الخبرات البحثية والاستشارية، يعمل أكاديمياً رئيسياً في مركز النمو الدولي (IGC) التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، كما يعمل باحثاً اقتصادياً أول في الهيئة الاستشارية العلمية للمركز الأفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وباحثاً اقتصادياً أول في معهد السياسة والمجتمع، وعضواً في المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية.