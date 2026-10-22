كيف تزيد إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل؟

خبرني - أصبح العمل من المنزل خيارًا شائعًا لدى الكثير من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، خاصة مع تطور أدوات التواصل الرقمية وانتشار الوظائف التي يمكن تنفيذها عن بُعد، ورغم أن هذا الأسلوب يوفر مرونة أكبر في تنظيم الوقت وتجنب التنقل اليومي، فإنه قد يسبب بعض التحديات، مثل كثرة المشتتات، وصعوبة الفصل بين الحياة الشخصية والعملية، وانخفاض التركيز في بعض الأوقات.

تعتمد زيادة الإنتاجية أثناء العمل من المنزل على تنظيم بيئة العمل، ووضع أهداف واضحة، وإدارة الوقت بفاعلية، واستخدام الأدوات المناسبة لإنجاز المهام. ومن خلال اتباع مجموعة من العادات البسيطة، يمكنك تحسين أدائك اليومي، وتقليل الضغط الناتج عن تراكم الأعمال، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والراحة.

خصص مكانًا مناسبًا للعمل من المنزل

تؤثر بيئة العمل بصورة مباشرة في مستوى التركيز والقدرة على إنجاز المهام. فعندما تعمل من مكان مخصص، يصبح من الأسهل الفصل بين وقت العمل والأنشطة الشخصية، بدلًا من الانتقال باستمرار بين أماكن الجلوس المختلفة داخل المنزل.

ليس من الضروري امتلاك مكتب كبير أو غرفة مستقلة، بل يمكنك تجهيز مساحة صغيرة تحتوي على مكتب مريح وكرسي مناسب وإضاءة جيدة.

ولتحسين بيئة العمل، احرص على ما يلي:

اختر مكانًا هادئًا بعيدًا عن مصادر الضوضاء قدر الإمكان.

استخدم كرسيًا يدعم الظهر، واضبط ارتفاع الشاشة لتجنب إجهاد الرقبة.

وفر إضاءة مناسبة، ويفضل الاستفادة من الضوء الطبيعي عندما يكون ذلك ممكنًا.

احتفظ بالأدوات التي تحتاج إليها بالقرب منك، مثل الكمبيوتر والشاحن والمفكرة.

قلل الفوضى الموجودة على المكتب، حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت في البحث عن الأشياء.

يساعدك تخصيص مساحة للعمل على بناء روتين يومي أكثر انتظامًا، كما يجعل الانتقال إلى المهام المهنية أسهل بعد بدء يومك.

ضع خطة يومية واضحة للمهام

من الأخطاء الشائعة أثناء العمل من المنزل البدء في تنفيذ المهام دون تحديد الأولويات، مما قد يؤدي إلى قضاء وقت طويل في أعمال بسيطة وتأجيل المهام الأكثر أهمية.

لذلك، من الأفضل تخصيص بضع دقائق في بداية اليوم لتحديد الأعمال المطلوب إنجازها، وترتيبها حسب الأهمية والوقت اللازم لكل مهمة.

يمكنك تقسيم مهامك إلى ثلاث فئات رئيسية:

المهام ذات الأولوية العالية: الأعمال المرتبطة بمواعيد التسليم أو التي تؤثر بصورة مباشرة في نتائج العمل.

المهام المتوسطة: الأعمال الضرورية التي يمكن إنجازها بعد الانتهاء من الأولويات الرئيسية.

المهام الأقل أهمية: الأنشطة الإدارية البسيطة التي يمكن تأجيلها عند وجود أعمال أكثر إلحاحًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال التسويق الرقمي، يمكنك البدء بإعداد تقرير الأداء أو مراجعة محتوى مطلوب تسليمه، ثم الانتقال إلى الرد على الرسائل وتنظيم الملفات.

ويساعدك تحديد عدد واقعي من المهام اليومية على قياس تقدمك بوضوح، بدلًا من الشعور بأن يوم العمل انتهى دون تحقيق نتائج ملموسة.

نظم وقتك باستخدام تقنيات إدارة المهام

لا يعتمد تحسين الإنتاجية على العمل لساعات طويلة، بل على استغلال الوقت المتاح بطريقة فعالة. وتساعد تقنيات إدارة الوقت على تقليل التسويف والحفاظ على التركيز، خاصة عند التعامل مع مهام تحتاج إلى تفكير مستمر.

من التقنيات التي يمكنك تجربتها:

تقنية بومودورو: تعتمد على العمل بتركيز لمدة 25 دقيقة، ثم أخذ استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق. وبعد إكمال أربع جولات، يمكنك الحصول على استراحة أطول. ويمكن تعديل هذه الفترات بما يناسب طبيعة المهمة وقدرتك على التركيز.

تقسيم الوقت: خصص فترات محددة للمهام المختلفة، مثل كتابة المحتوى أو الاجتماعات أو الرد على البريد الإلكتروني، بدلًا من التنقل بينها بصورة عشوائية.

قاعدة الدقيقتين: إذا كانت هناك مهمة بسيطة يمكن إنجازها خلال دقيقتين ولا تعطل عملك الأساسي، فقد يكون من المناسب تنفيذها فورًا بدلًا من تسجيلها وتأجيلها.

جرب أكثر من أسلوب حتى تصل إلى الطريقة التي تناسب طبيعة عملك، فليست جميع التقنيات مناسبة لكل الأشخاص أو المهام.

قلل المشتتات أثناء ساعات العمل

تُعد المشتتات من أبرز التحديات التي تواجه العاملين من المنزل، فقد تؤدي الإشعارات المتكررة أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الأعمال المنزلية إلى تقطيع فترات التركيز وإطالة الوقت اللازم لإنجاز المهام.

ولتقليل هذه المشكلة، يمكنك إيقاف الإشعارات غير الضرورية على الهاتف والكمبيوتر أثناء أداء الأعمال التي تحتاج إلى تركيز عالٍ، كما يُفضل تحديد أوقات معينة لمراجعة الرسائل بدلًا من فتحها فور وصول كل إشعار.

إذا كنت تعيش مع أفراد الأسرة، فمن المفيد الاتفاق معهم على ساعات العمل التي تحتاج خلالها إلى الهدوء، مع توضيح الأوقات التي تكون فيها متاحًا للتواصل.

ويمكنك أيضًا استخدام أدوات حجب المواقع المشتتة مؤقتًا، أو إغلاق علامات التبويب غير المرتبطة بالمهمة الحالية. وكلما قل عدد المقاطعات، أصبح من الأسهل الحفاظ على تسلسل الأفكار وإنجاز العمل بجودة أفضل.

استخدم الأدوات الرقمية لزيادة الإنتاجية

تساعد الأدوات الرقمية على تنظيم العمل عن بُعد، ومتابعة المهام، وتبادل الملفات، والتواصل مع أعضاء الفريق دون الحاجة إلى الاجتماعات المستمرة.

ويعتمد اختيار الأداة المناسبة على طبيعة العمل وحجم الفريق، لكن من المفيد استخدام عدد محدود من التطبيقات التي تؤدي وظائف واضحة بدلًا من توزيع المهام بين منصات كثيرة.

ومن أمثلة الأدوات المفيدة:

أدوات إدارة المهام: مثل Trello وAsana، لتنظيم المشروعات وتحديد المسؤوليات ومواعيد التسليم.

أدوات التواصل: مثل Slack وMicrosoft Teams، لتسهيل التواصل مع الزملاء ومتابعة تحديثات العمل.

أدوات تنظيم الوقت: تساعد على تسجيل الوقت المستغرق في المهام ومعرفة الأنشطة التي تستهلك ساعات العمل.

أدوات التخزين السحابي: تتيح حفظ الملفات ومشاركتها والوصول إليها من أجهزة مختلفة وفقًا لصلاحيات الاستخدام.

ويمكن كذلك الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تلخيص المعلومات، أو تنظيم الأفكار، أو إعداد مسودات أولية للمحتوى. ومع ذلك، يجب مراجعة المخرجات والتحقق من دقتها قبل استخدامها في العمل.

حافظ على فترات الراحة وصحتك البدنية

قد يعتقد البعض أن زيادة الإنتاجية تتطلب الجلوس أمام الكمبيوتر طوال اليوم، لكن العمل المستمر دون راحة قد يؤدي إلى الإرهاق وضعف التركيز وانخفاض جودة الأداء.

لذلك، احرص على أخذ فترات راحة قصيرة بين المهام، والوقوف والتحرك بانتظام، وتجنب البقاء في وضعية الجلوس نفسها لفترات طويلة.

ومن العادات التي تساعدك على الحفاظ على نشاطك:

مارس المشي أو بعض الحركات البسيطة خلال فترات الراحة.

اشرب الماء بانتظام خلال اليوم.

تناول وجبات متوازنة تساعدك على الحفاظ على مستوى مناسب من الطاقة.

امنح عينيك فترات راحة من الشاشة، خاصة عند العمل لساعات طويلة.

احرص على النوم الكافي، لأن قلة النوم قد تؤثر في الذاكرة والانتباه واتخاذ القرارات.

وتساعد هذه العادات على تقليل الإجهاد، كما تجعل الاستمرار في العمل بكفاءة أسهل على المدى الطويل.

حدد ساعات العمل وافصل بين الحياة الشخصية والمهنية

من التحديات التي قد تواجه العاملين من المنزل امتداد ساعات العمل إلى المساء، نتيجة سهولة العودة إلى الكمبيوتر أو الاستجابة للرسائل بعد انتهاء الدوام. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل وقت الراحة وزيادة الشعور بالضغط.

لذلك، حاول تحديد موعد ثابت لبدء العمل وآخر لإنهائه، مع وضع فترات واضحة للوجبات والراحة والالتزامات الشخصية.

ومن المهم أيضًا تجنب تحويل كل وقت الفراغ إلى فرصة لإنجاز المزيد من المهام، لأن الراحة جزء أساسي من الحفاظ على القدرة على العمل باستمرار.

إذا كنت تعمل بنظام مرن، فحدد الساعات التي تحقق فيها أفضل تركيز، ونظم المهام المهمة خلالها، مع تخصيص وقت منفصل للاجتماعات والرد على الرسائل.

وعند انتهاء يوم العمل، أغلق التطبيقات المهنية أو أوقف إشعاراتها عندما تسمح طبيعة وظيفتك بذلك. ويساعدك هذا السلوك على الفصل بين المسؤوليات المهنية والحياة الشخصية، وتقليل احتمالية التعرض للإرهاق.

قيّم إنتاجيتك وطوّر أسلوب عملك باستمرار

لا يكفي وضع خطة يومية إذا لم تراجع نتائجها بانتظام، فقد تكتشف بعد فترة أن بعض المهام تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، أو أن الاجتماعات المتكررة تقلل الوقت المتاح للعمل الفعلي.

خصص بضع دقائق في نهاية اليوم لمراجعة ما أنجزته، وتحديد المهام التي تحتاج إلى استكمالها، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تأجيل بعض الأعمال.

ويمكنك متابعة إنتاجيتك من خلال مؤشرات بسيطة، مثل عدد المهام المكتملة، والالتزام بمواعيد التسليم، وجودة النتائج، والوقت المستغرق في الأعمال المتكررة.

لكن تجنب الاعتماد على عدد المهام وحده، لأن إنجاز عدد قليل من الأعمال المهمة بجودة عالية قد يكون أكثر قيمة من إنهاء العديد من المهام البسيطة دون تأثير واضح.

ومع مرور الوقت، ستتمكن من معرفة أسلوب العمل الأنسب لك، وتعديل جدولك اليومي وفقًا لأولوياتك وقدرتك على التركيز، مما يساعدك على تحقيق نتائج أفضل دون الحاجة إلى زيادة ساعات العمل باستمرار.

