هل شراء المنتجات المستعملة أصبح خيارًا اقتصاديًا؟

خبرني - أصبح شراء المنتجات المستعملة خيارًا يلجأ إليه كثير من المستهلكين لتقليل النفقات والاستفادة من المنتجات بأسعار أقل من نظيراتها الجديدة، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاهتمام بإدارة الميزانية الشخصية، بدأ البعض يتجه إلى الأسواق الإلكترونية ومحلات بيع المستعمل للعثور على احتياجاته اليومية دون تحمل تكلفة الشراء الجديد بالكامل.

ولم يعد شراء المنتجات المستعملة مقتصرًا على الأثاث والأجهزة المنزلية فقط، بل امتد ليشمل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملابس والكتب وغيرها من المنتجات. وساعد انتشار منصات البيع عبر الإنترنت على تسهيل الوصول إلى هذه السلع ومقارنة أسعارها ومواصفاتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

لكن هل يمثل شراء المستعمل دائمًا الخيار الأكثر توفيرًا؟ تعتمد الإجابة على نوع المنتج وحالته ومدى احتياج المشتري إليه، إلى جانب تكاليف الصيانة والعمر الافتراضي المتوقع.

لماذا يتجه المستهلكون إلى شراء المنتجات المستعملة؟

توفير المال وتقليل النفقات

يُعد انخفاض السعر من أهم الأسباب التي تدفع المستهلكين إلى شراء المنتجات المستعملة. ففي كثير من الحالات، يمكن العثور على منتج بحالة جيدة بسعر أقل من سعره الأصلي، خاصة إذا كان المالك السابق يرغب في بيعه بسبب عدم الحاجة إليه أو الرغبة في استبداله بإصدار أحدث.

وتظهر أهمية هذا التوفير عند شراء المنتجات مرتفعة الثمن، مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية. فقد يتمكن المشتري من الحصول على جهاز يلبي احتياجاته الأساسية دون دفع تكلفة المنتج الجديد، وهو ما يساعد على تخصيص جزء من الميزانية لمتطلبات أخرى.

الحصول على منتجات بجودة مناسبة

لا يعني استخدام المنتج سابقًا أنه فقد جودته بالكامل، فهناك منتجات مستعملة تحتفظ بحالة جيدة نتيجة الاستخدام المحدود والاهتمام بالصيانة. ويمكن أن تكون هذه المنتجات مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن أداء عملي دون الحاجة إلى شراء أحدث الإصدارات.

فعلى سبيل المثال، قد يكون الهاتف المستعمل مناسبًا لمن يحتاج إلى إجراء المكالمات واستخدام التطبيقات الأساسية، بينما يمكن أن يلبي الأثاث المستعمل احتياجات منزل جديد بتكلفة أقل.

ومع ذلك، يجب فحص حالة المنتج بعناية، لأن المظهر الخارجي الجيد لا يضمن بالضرورة سلامة جميع مكوناته الداخلية.

تنوع الخيارات المتاحة

توفر أسواق المنتجات المستعملة مجموعة واسعة من الخيارات التي تختلف في الأسعار والماركات والمواصفات. وقد يتمكن المشتري من العثور على منتجات لم تعد متاحة في المتاجر التقليدية، أو الحصول على إصدار معين يناسب احتياجاته وميزانيته.

كما تسمح منصات البيع الإلكترونية بمقارنة عدة عروض في وقت قصير، ما يمنح المستهلك فرصة أفضل للتفاوض واختيار المنتج المناسب بدلًا من الاعتماد على خيار واحد.

ما المنتجات التي يمكن شراؤها مستعملة لتوفير المال؟

تختلف جدوى شراء المنتجات المستعملة بحسب طبيعة كل سلعة وحالتها، لكن هناك فئات يمكن أن توفر فرصًا جيدة للتوفير عند فحصها بشكل صحيح.

الأثاث المنزلي: مثل الطاولات والكراسي والخزائن، خاصة إذا كان هيكلها متينًا ولا تحتاج إلى إصلاحات مكلفة.

الكتب: يمكن شراء الكتب الدراسية والروايات والمراجع المستعملة بأسعار أقل، بشرط أن تكون الصفحات واضحة والمحتوى كاملًا.

الأجهزة الإلكترونية: مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف، مع ضرورة اختبار الأداء والبطارية والمكونات الأساسية قبل الدفع.

الأجهزة المنزلية: يمكن أن تكون مناسبة عند التأكد من سلامة التشغيل وتوافر قطع الغيار وإمكانية الصيانة.

الملابس: تتيح بعض متاجر الملابس المستعملة الحصول على قطع جيدة بأسعار اقتصادية، مع الاهتمام بالنظافة والحالة العامة.

ويُفضل الحذر عند شراء المنتجات التي ترتبط مباشرة بالسلامة الشخصية أو التي يصعب التحقق من صلاحيتها، مثل بعض معدات الحماية أو المنتجات الطبية، لأن انخفاض السعر لا يعوض مخاطر استخدامها إذا كانت غير آمنة.

كيف تتأكد من أن شراء المنتج المستعمل صفقة اقتصادية؟

لا يكفي أن يكون سعر المنتج المستعمل منخفضًا للحكم بأنه صفقة جيدة؛ إذ ينبغي حساب التكلفة الإجمالية التي سيتحملها المشتري بعد إتمام عملية الشراء.

فحص حالة المنتج قبل الشراء

يجب فحص المنتج جيدًا والتأكد من خلوه من العيوب التي قد تؤثر في استخدامه. فعند شراء هاتف مستعمل، ينبغي اختبار الشاشة والكاميرات والأزرار ومكبرات الصوت والبطارية ووسائل الاتصال. أما الأجهزة المنزلية، فمن الأفضل تشغيلها وتجربة وظائفها الأساسية قبل دفع ثمنها.

وفي حالة الأثاث، ينبغي التأكد من متانة الهيكل وسلامة المفصلات وعدم وجود تلفيات كبيرة أو آثار رطوبة قد تتطلب إصلاحات مكلفة.

مقارنة السعر بالسعر الأصلي

من المهم مقارنة سعر المنتج المستعمل بسعر المنتج الجديد من الفئة نفسها، وليس الاكتفاء بالسعر الذي يطلبه البائع. فقد يكون الفرق بسيطًا لدرجة تجعل شراء الجديد خيارًا أفضل، خصوصًا إذا كان يتضمن ضمانًا رسميًا أو مزايا إضافية.

كذلك، يجب مقارنة المنتجات المستعملة ببعضها من حيث العمر والحالة والمواصفات، حتى لا يدفع المشتري مبلغًا مرتفعًا مقابل منتج لا يقدم قيمة مناسبة.

حساب تكاليف الصيانة والنقل

قد يحتاج المنتج المستعمل إلى إصلاحات أو تنظيف أو نقل، وهي تكاليف ينبغي إضافتها إلى سعر الشراء عند تحديد مدى جدوى الصفقة.

فإذا كان شراء غسالة مستعملة يتطلب دفع مبلغ إضافي مقابل الإصلاح والنقل، فقد يصبح إجمالي تكلفتها قريبًا من سعر غسالة جديدة ذات ضمان. لذلك، تساعد مقارنة التكلفة النهائية على اتخاذ قرار أكثر واقعية.

مخاطر شراء المنتجات المستعملة وكيفية تجنبها

على الرغم من المزايا الاقتصادية، قد ينطوي شراء المستعمل على بعض المخاطر، مثل وجود عيوب مخفية أو عدم توافر ضمان أو صعوبة استرجاع المنتج بعد الشراء.

ولتقليل هذه المخاطر، يمكن اتباع مجموعة من النصائح:

الشراء من بائع موثوق، ومراجعة تقييماته إذا كانت العملية تتم عبر منصة إلكترونية.

طلب صور واضحة للمنتج وفحصه شخصيًا متى أمكن ذلك.

السؤال عن عمر المنتج وسبب بيعه وسجل الصيانة عند انطباق ذلك.

تجربة المنتج قبل الدفع، وعدم الاعتماد على وصف البائع وحده.

الاتفاق بوضوح على السعر وحالة المنتج وشروط الاسترجاع إن وجدت.

تجنب تحويل الأموال مقدمًا إلى بائع مجهول قبل التحقق من مصداقيته.

التأكد من سلامة الرقم التسلسلي وملكية الجهاز عند شراء الإلكترونيات، وتجنب المنتجات مجهولة المصدر.

كما يُنصح بعدم التسرع بسبب عرض يبدو مغريًا، فقد يكون السعر المنخفض وسيلة لدفع المشتري إلى تجاهل عيوب مهمة أو اتخاذ قرار دون فحص كافٍ.

هل شراء المنتجات المستعملة أفضل من شراء المنتجات الجديدة؟

يعتمد الاختيار بين المستعمل والجديد على الميزانية وطبيعة الاستخدام والعمر الافتراضي المتوقع. فالمنتج المستعمل قد يكون الخيار الأنسب عندما تكون حالته جيدة، وسعره أقل بوضوح، ولا يحتاج إلى إصلاحات كبيرة.

في المقابل، قد يكون شراء منتج جديد أكثر جدوى إذا كان الاستخدام يوميًا ومكثفًا، أو إذا كانت تكلفة إصلاح المستعمل مرتفعة، أو إذا كان الضمان عاملًا أساسيًا في قرار الشراء.

فعند شراء جهاز كمبيوتر للعمل، على سبيل المثال، ينبغي التأكد من أن مواصفاته مناسبة للبرامج المطلوبة وأنه قادر على الاستمرار في أداء المهام لفترة معقولة. أما عند شراء قطعة أثاث بسيطة، فقد يكون المستعمل خيارًا اقتصاديًا واضحًا إذا كانت حالتها جيدة.

كيف يساعد شراء المستعمل على تقليل الهدر؟

لا تقتصر فوائد شراء المنتجات المستعملة على توفير المال، بل يمكن أن يساهم أيضًا في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل التخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها للاستخدام.

فعندما يشتري شخص قطعة أثاث أو جهازًا لا يزال صالحًا للعمل، فإنه يمنح المنتج فرصة لاستخدام جديد بدلًا من التخلص منه، ويمكن أن يساهم ذلك في تقليل الطلب على تصنيع بعض المنتجات الجديدة وما يرتبط به من استهلاك للمواد الخام والطاقة.

ومع ذلك، تظل الفائدة البيئية مرتبطة بحالة المنتج وطول فترة استخدامه بعد الشراء، لأن المنتجات التي تحتاج إلى إصلاحات متكررة أو استبدال سريع قد لا تحقق الفائدة المتوقعة.

لهذا، يمكن أن يكون شراء المنتجات المستعملة خيارًا اقتصاديًا عمليًا عندما يعتمد على الفحص الجيد والمقارنة الدقيقة وحساب التكاليف الإجمالية. فالتوفير الحقيقي لا يتحقق بمجرد دفع سعر أقل، بل باختيار منتج يلبي الاحتياجات بكفاءة ويستمر في الاستخدام دون أعباء مالية غير متوقعة.

