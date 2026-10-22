الأردن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابي على مطار الملك فهد

خبرني - أدان الأردن، الخميس اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابي على مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إدانة الأردن واستنكاره الاعتداءات على المطار وعلى المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً غاشمًا على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرتَي الضحيتين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.