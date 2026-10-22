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  • مصر.. سرقة سبائك ذهب بملايين الجنيهات من محل مجوهرات أمام المارة

مصر.. سرقة سبائك ذهب بملايين الجنيهات من محل مجوهرات أمام المارة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 10:52
مصر سرقة سبائك ذهب بملايين الجنيهات من محل مجوهرات أمام المارة

خبرني - تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم في مصر جهودها لكشف ملابسات سرقة 5 سبائك ذهبية تزن نحو نصف كيلوغرام تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليون جنيه من محل مجوهرات شهير.
وتلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغًا من صاحبة محل مجوهرات، أفادت فيه بسرقة السبائك، وبالفحص تبين أن المتهم دخل 3 محلات قبل أن يستقر داخل محل المجوهرات، حيث طلب شراء سبائك ذهب بإجمالي نصف كيلو جرام، بواقع 5 سبائك، وزن الواحدة 100 جرام.

وبعد تجهيز السبائك وإعداد الفاتورة، طلب المتهم من صاحبة المحل إحضار قطعة أخرى من داخل الفاترينة، في محاولة لإلهائها. وأثناء توجهها لإحضار المفتاح، استولى على السبائك الموضوعة فوق الطاولة، وفر هاربًا من المكان.

وحاولت صاحبة المحل اللحاق بالمتهم والاستغاثة بالمارة، إلا أنه تمكن من الفرار.

وحررت صاحبة المحل محضرًا بالواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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