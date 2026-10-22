بعد الفوز على صباح.. لاعبو دورتموند يمتنعون عن الاستحمام في ملعب باكو

خبرني - أثار قرار لاعبي بوروسيا دورتموند الألماني الامتناع عن استخدام غرف الاستحمام في الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو جدلا واسعا حول مخاوف تتعلق بسلامة المياه.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، جاء القرار عقب الفوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، احترازيا خشية وجود بكتيريا الليغيونيلا في شبكة المياه بالملعب، وهي بكتيريا قد تسبب مرضا خطيرا يعرف بداء الفيالقة، ويمكن أن تنتقل العدوى عبر استنشاق رذاذ الماء الملوث، بما في ذلك الرذاذ المتصاعد أثناء الاستحمام.

وأفادت التقارير بأن إدارة دورتموند حجزت مسبقا منطقة السبا في الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق، لتوفير إمكانية الاستحمام وإجراء جلسات الاستشفاء بعد المباراة.

وجاء ذلك ضمن خطة لتجنب أي مخاطر محتملة وتسريع عودة اللاعبين إلى الفندق عقب اللقاء.

وأكد المدير الفني نيكو كوفاتش أن اللاعبين تلقوا تعليمات بعدم استخدام غرف الاستحمام في الملعب، موضحا أن الفريق اتبع الإجراء نفسه عقب التدريب الذي سبق المباراة.

من جانبه، أشار المدير الرياضي أولي بوك إلى أن مرافق الاستحمام في الفندق كانت أكثر ملاءمة للاعبين.

في المقابل، نفى فيروز عبد الله، مسؤول العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات في الملعب الأولمبي بباكو، وجود أي مشكلات في إمدادات المياه أو مرافق الاستحمام، مؤكدا توافر المياه الساخنة والباردة وعمل الغرف بصورة طبيعية.

وأوضح المسؤول أن الملعب استضاف في 13 أكتوبر مباراة جمعت صباح الأذربيجاني وسلافيا براغ، ولم تسجل خلالها مخاوف مماثلة بشأن مرافق الاستحمام.

وأضاف أن المنشأة تخضع لفحوصات صحية سنوية، وأنها حصلت على الشهادة المطلوبة بعد الفحص الذي أجري هذا العام.