قصة شيف أردني سافر للعمل في روسيا فوجد نفسه على جبهة القتال في أوكرانيا

خبرني - أعلنت محكمة صلح جزاء عمان عدم مسؤولية شيف أردني عن جرم الخروج من المملكة بصورة غير مشروعة، بعد عودته من روسيا حيث التحق بالجيش الروسي وشارك في القتال بالحرب الروسية الأوكرانية، قبل ان يصاب في قدمه ويعود الى الأردن عبر تركيا

وبحسب قرار المحكمة، فان القضية بدأت بعد القاء القبض على المشتكى عليه في ايلول 2026، عقب ورود معلومات عن التحاقه بالجيش الروسي للقتال في الحرب.



اعلان عمل في المطاعم انتهى بجبهة القتال

وبحسب قرار المحكمة، ذكر المشتكى عليه خلال التحقيق انه شاهد عام 2025 اعلانا عبر فيسبوك يطلب موظفين للعمل في مطاعم بروسيا، فتواصل مع صاحب الاعلان الذي تبين انه مصري الجنسية، وعرض عليه العمل طباخا براتب 3 الاف دولار، مع تامين تذكرة سفر الى روسيا عبر تركيا.

وبعد وصوله الى روسيا، وقع عقدا للعمل، قبل ان يتم ارساله الى مدينة حدودية، حيث وقع عقدا اخر براتب 3 الاف دولار للعمل في مجال الطهي مع الجيش الروسي. وذكر انه وافق على ذلك، وكان برفقته اردنيون اخرون.

واضاف انه نقل لاحقا الى مدينة اخرى، ليتفاجا بوجوده في منطقة اوكرانية على جبهة الحرب، حيث خضع لتدريب على معظم انواع الاسلحة وشارك في القتال. وحاول الهرب خوفا من الاصابة، لكنه اصيب فعلا في قدمه، ونقل الى المستشفى، ثم توجه الى الوحدة الرئيسية وفسخ عقده، قبل ان يعود الى تركيا ومنها الى الأردن.

وبحسب قرار المحكمة، فان المحكمة بحثت في التهمة المسندة اليه، والمتعلقة بالخروج من المملكة بصورة غير مشروعة خلافا للمادة 153 مكررة من قانون العقوبات، التي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر لمن يدخل المملكة او يخرج منها بصورة غير مشروعة.

وخلصت المحكمة الى ان الفعل المسند للمشتكى عليه لا يندرج ضمن عناصر الجرم، مبينة ان الجريمة تتطلب تجاوز الحاجز الحدودي الأردني دخولا او خروجا دون المرور بالمعبر الحدودي والجهات الامنية المختصة، او الحصول على ختم الدخول او الخروج بطرق احتيالية.

وقررت المحكمة، استنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية، اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم الخروج من المملكة بصورة غير مشروعة، لانتفاء العناصر اللازمة لقيام الجرم بحقه. وصدر الحكم غيابيا وقابلا للاعتراض.