الشركة الخاصة لصناعة الكابلات تعلن عن شراكة استثمارية استراتيجية مع المهندس زياد المناصير ومجموعة المناصير

خبرني - أعلنت الشركة الخاصة لصناعة الكابلات (PCIC)، ممثلةً بمؤسسها السيد عفانة نمر عفانة، عن شراكة ملكية واستثمارية مع المهندس زياد المناصير ومجموعة المناصير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية وتطوير قطاع صناعة الكابلات في الأردن؛ باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للإنشاءات والبنية التحتية والطاقة.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لرؤية صناعية تقوم على توسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتعزيز حضور الصناعة الأردنية في القطاعات الحيوية، وتطوير قدراتها على تلبية متطلبات السوق بمنتجات وطنية تجمع بين الكفاءة الهندسية ومعايير الجودة والموثوقية.

ومن المقرر افتتاح مصنع شركة الخاصة لصناعة الكابلات في مطلع الشهر المقبل، تشرين الثاني 2026، المتواجد في منطقة القسطل عند تقاطع سكة الحديد، على مساحة إجمالية تبلغ 6,000 متر مربع، وباستثمار إجمالي تبلغ قيمته 10 ملايين دينار أردني، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 450 طناً شهرياً، ويضم 13 خط إنتاج بمعدات وتقنيات تصنيعية متخصصة، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق من الكابلات الكهربائية المستخدمة في المشاريع الإنشائية والصناعية ومشاريع البنية التحتية والطاقة.

ويختص المصنع بتصنيع مجموعة متنوعة من الكابلات والأسلاك الكهربائية، تشمل الكابلات العادية والمسلحة، وكابلات الحريق والطاقة، والأسلاك الكهربائية والكابلات المرنة، إضافة إلى كابلات المناجم. وتُستخدم هذه المنتجات في تطبيقات متعددة ترتبط بتشغيل المنشآت والمرافق الصناعية، ومشاريع البناء والبنية التحتية، وتلبية احتياجات قطاعات الطاقة والمشاريع الكبرى.

وفي تصريح خاص، أكد السيد عفانة نمر عفانة، الشريك المؤسس لشركة الخاصة لصناعة الكابلات، أن الشراكة مع المهندس زياد المناصير ومجموعة المناصير تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة المصنع، وتعكس الثقة بالإمكانات الصناعية الأردنية والفرص المتاحة لتطوير صناعة وطنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.

وعبّر عفانة عن هذه الشراكة قائلاً:

»نؤمن بأن الصناعة الوطنية القوية تقوم على الاستثمار والشراكات الاستراتيجية والالتزام بالجودة. ونتطلع خلال المرحلة المقبلة، من خلال هذه الشراكة، إلى تطوير القدرات الإنتاجية للمصنع، وتعزيز تنافسيته وحضوره في قطاع صناعة الكابلات، وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتواكب متطلبات المشاريع الكبرى، بما يدعم نمو الصناعة الوطنية ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية في المملكة « .

كما أشار إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة للجودة والمواصفات الفنية، من خلال تطبيق أنظمة إدارة الجودة والالتزام بالمعايير المحلية والدولية، وهو ما يعكسه حصولها على شهادة (ISO 9001) وعلامة الجودة الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. وأضاف أن منتجات الشركة تخضع لفحوصات دورية في مختبراتها الأربعة بإشراف كوادر متخصصة، إلى جانب التحقق من مطابقتها من خلال مختبرات وطنية ودولية معتمدة وفق المواصفة (ISO/IEC 17025)، بما يعزز موثوقيتها ويلبي المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من 100 فرصة عمل، إلى جانب تعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية بما يدعم تلبية احتياجات السوق الأردني والإقليمي والتوسع في الأسواق الدولية، مع استهداف خاص للأسواق المجاورة تشمل السعودية والعراق وسوريا، وفتح آفاق أوسع لتصدير الكابلات الكهربائية المصنّعة في الأردن والوصول إلى مشاريع وقطاعات جديدة خارج المملكة.

من جانبه، قال المهندس زياد المناصير، مؤسس ورئيس هيئة مديري مجموعة المناصير:

»إن تطوير الصناعة الوطنية يبدأ بالاستثمار في القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد، وبناء قدرات إنتاجية قادرة على تلبية متطلبات السوق والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وتمثل صناعة الكابلات جزءاً أساسياً من منظومة البناء والبنية التحتية والطاقة، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى دعم تطوير هذا القطاع، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحويل الإمكانات الصناعية الأردنية إلى قيمة مضافة وفرص نمو مستدامة«.

وأخيراً، تؤكد هذه الشراكة أهمية التعاون بين الشركات الصناعية والاستثمارية في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، وفتح آفاق جديدة للنمو في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.