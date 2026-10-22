التجارة في المنطقة الحرة بالزرقاء تقترب من 2.8 مليار دينار خلال 9 أشهر

خبرني - بلغ حجم التجارة الكلي في المنطقة الحرة بالزرقاء 2.789 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي في مؤشر يعكس حجم النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تحتضنه المنطقة ودورها في دعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والترانزيت.

وفي سياق متصل بلغ عدد الشاحنات المحمّلة الداخلة إلى المنطقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 31,841 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات المحمّلة الخارجة منها 18,217 شاحنة محمّلة بمختلف أنواع البضائع المتجهة إلى دول الجوار والأسواق الخارجية عبر أنماط تجارية متعددة تشمل الترانزيت وإعادة التصدير وغيرها من العمليات التجارية.

وتؤشر هذه الأرقام إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المنطقة في حركة نقل البضائع وتداولها، وما يرتبط بها من خدمات النقل والتخليص والتخزين والأنشطة التجارية المساندة بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويرفع من تنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية.