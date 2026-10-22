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الضمان يوضح نسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليها.. كم تبلغ؟

  • 22 أكتوبر 2026
  • 10:28
الضمان يوضح نسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليها كم تبلغ

خبرني - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي آلية احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليها، مبينة أن النسبة المصروفة تتدرج بحسب الشهر، لتوفير دعم مؤقت خلال فترة التعطل عن العمل.

وبحسب التوضيح، تحصل المستفيدة على 75% من أجرها الخاضع للضمان في الشهر الأول، و65% في الشهر الثاني، و55% في الشهر الثالث، فيما تبلغ النسبة 45% في كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وفقاً لمدة الاستحقاق.

ويهدف بدل التعطل إلى مساعدة المستفيدات على مواجهة الأعباء المالية خلال فترة انقطاعهن عن العمل، إلى حين الاستعداد للعودة إلى سوق العمل.

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