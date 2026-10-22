الأمن العام يعلن إغلاقات مرورية على مسار سباق آيلة الخميس والجمعة

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاقات مرورية على مسار سباق آيلة (AYLA DEAD2RED) للدراجات الهوائية والجري، الذي تنظمه هيئة أجيال السلام بإشراف الاتحاد الأردني للدراجات، يومي الخميس والجمعة الموافقين 22 و23 تشرين الأول 2026، وذلك لضمان السلامة العامة وتنظيم الحركة المرورية خلال فعاليات السباق.

وينطلق السباق من ساحة شركة البوتاس في منطقة غور الصافي، مروراً بمناطق غور فيفا وقريقرة والريشة ورحمة وقطر وبئر مذكور ووادي عربة، وصولاً إلى مدخل مدينة العقبة الشمالي، ثم تقاطع مفوضية العقبة وتقاطع شارع الفاروق ، وانتهاءً بمدخل منتجع آيلة ، لمسافة تقارب 200 كيلومتر، وبمشاركة متسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين .

وبينت المديرية أن الإغلاقات المرورية ستكون على النحو الآتي:

1. إغلاق جزئي لمسار السباق: في كلا الاتجاهين، من ساحة شركة البوتاس في غور الصافي وحتى منتجع آيلة في العقبة، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول.

2. إغلاق كامل لمسار السباق: في كلا الاتجاهين، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول.

3. إعادة فتح الطريق: تدريجياً اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 23 تشرين الأول، وفقاً لتقدم السباق وانتهاء فعالياته على المسار.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية كوادرها المرورية والميدانية لتأمين مسار السباق ومرافقة المشاركين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وانسيابية الحركة المرورية، داعيةً المواطنين والسائقين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات مرتبات الأمن العام، والتعاون معهم، واستخدام الطرق البديلة عند الحاجة، حفاظاً على السلامة العامة وتسهيل إقامة هذا الحدث الرياضي .