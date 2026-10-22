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  • "صناعة عمان" تنظم ورشة عمل حول برنامج (صنع في الأردن) بمشاركة خبير كولومبي

"صناعة عمان" تنظم ورشة عمل حول برنامج (صنع في الأردن) بمشاركة خبير كولومبي

  • 22 أكتوبر 2026
  • 10:20
صناعة عمان تنظم ورشة عمل حول برنامج صنع في الأردن بمشاركة خبير كولومبي

خبرني - نظمت غرفة صناعة عمان ورشة عمل حول برنامج (صنع في الأردن) واهميته للصناعة الاردنية في الترويج للصناعه المحلية ذات الجوده العاليه سواء على الصعيد المحلي او الخارجي وبحضور مدير عام  الغرفة الدكتور نائل الحسامي والخبير الكولومبي الدكتور ليون تروهيللي، في مبنى الغرفة، بدعم من مشروع IPSD الممول من الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي GIZ، وبمشاركة ممثلين للعديد من الشركات الصناعية من مختلف القطاعات وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج.

وجرى خلال الورشة  تقديم عرض حول برنامج (صنع في الأردن) الذي اطلفته غرفة صناعة عمان بالتشارك مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الصناعي، بهدف بناء علامة مميزة للمنتج الأردني المتميز وتوليد الثقة بجودة المنتج المحلي محليا وتعزيز تنافسيته خارجيا، كما تم خلال الورشة بحث آليات التعاون بين الغرفة  والوزارات والمؤسسات المعنية فيما يتعلق ببرنامج "صنع في الأردن"، كما استعرض الخبير الكولومبي خارطة الطريق وخطة العمل وما وصل اليه البرنامج وموقعه مقارنه بالبرامج المشابهه حول العالم ونقاط القوه والضعف والفرص والتحديات التي تواجه البرنامج والصناعة الاردنية محليا وعالميا وصولا لانجاح هذا البرنامج و تحقيق اهدافه، وبالتالي دعم الصناعة والاقتصاد الأردني وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي واستحداث فرص العمل للأردنيين .
وجرى في نهاية الورشة، نقاش حول خطة العمل التي قدمها الخبير الكولومبي.
من الجدير بالذكر ان الدكتور ليون تروهيللو، متخصص في بناء العلامات التجارية للدول والقطاعات، والتنافسية الصناعية، والملكية الفكرية، والتسويق الإقليمي، وسلاسل القيمة المستدامة. وقد قاد مبادرات بناء العلامات التجارية وتطوير الأسواق في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، والشرق الأوسط، بالتعاون مع منظمات مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة التجارة العادلة الدولية، كما عمل سابقا في الأردنعمل على تطوير استراتيجية بناء علامة تجارية لقطاع زيت الزيتون الأردني.

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