الأردن.. الحبس 3 أشهر لثلاثيني دخل منزل قريبته ليلا واختبأ داخل خزانة وبحوزته سكين

خبرني - حكمت محكمة صلح جزاء عمان بالحبس مدة ثلاثة أشهر على ثلاثيني، بعد إدانته بجرائم الإيذاء وخرق حرمة المنازل ليلا وحمل وحيازة أداة حادة، في قضية بدأت بالعثور عليه مختبئا داخل خزانة في منزل قريبته، وانتهت بعراك وإصابات بين عدد من أفراد العائلة.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، لتصبح عقوبة الحبس ثلاثة أشهر هي الواجبة النفاذ، مع الرسوم ومصادرة الأداة الحادة، فيما صدر القرار بمثابة الوجاهي وقابلا للاستئناف.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الواقعة بدأت عندما عثر على المشتكى عليه داخل منزل المشتكية ليلا دون إذنها، وكان مختبئا داخل خزانة ويحمل سكينا، قبل ان يتطور الموقف إلى عراك وتبادل للضربات بين عدد من المشتكى عليهم، ما تسبب بإصابات لدى بعضهم.

بلاغ عن شخص داخل المنزل ينتهي بعراك وإصابات

وبحسب قرار المحكمة، فإن شهادة المشتكية الواردة في ملف الدعوى بينت انها كانت خارج منزلها لمدة ثلاثة أيام، وعادت اليه في المساء، وبعد نحو نصف ساعة سمعت طفلة تقول انها شاهدت شخصا غريبا على الدرج.

وأضافت المشتكية ان عددا من أفراد العائلة حضروا إلى المنزل وطرقوا الباب، وأخبروها بوجود شخص داخل المنزل، فسمحت لهم بالدخول وتفتيش المكان، ليعثروا على المشتكى عليه مختبئا داخل الخزانة.



وذكرت المشتكية انها لم تشاهده يحمل شيئا بيده عند العثور عليه، وان عددا من الموجودين اعتدوا عليه بالضرب، كما تعرضت هي للضرب وأصيبت، وحصلت على تقرير طبي، قبل ان تعلن إسقاط حقها الشخصي عن جميع المشتكى عليهم وعدم رغبتها بملاحقتهم قانونيا.

وفي شهادته الواردة في ملف الدعوى، قال المشتكى عليه انه كان يبحث منذ أربعة أيام عن شخص تربطه به خلافات، وانه كان يراقب المنطقة المحيطة بالعمارة، قبل ان يسمع اسم ذلك الشخص ويصعد إلى الدرج المجاور.

وأضاف انه دخل المنزل معتقدا ان قريبته وأطفالها غير موجودين فيه، بهدف الترقب، لكنه فوجئ بوجودهم، ثم حضر أفراد من العائلة وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب، مؤكدا انه أصيب وحصل على تقرير طبي، وطلب ملاحقة من اعتدوا عليه.

المحكمة تدينه بثلاث جرائم وتحدد العقوبة الواجبة النفاذ

وبحسب قرار المحكمة، فقد استمعت المحكمة إلى شهادات أطراف القضية، وراجعت ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها، وخلصت إلى ثبوت ارتكاب المشتكى عليه جرم الإيذاء بحق اثنين من المشتكى عليهم، إضافة إلى دخوله منزل المشتكية ليلا دون إذنها، وحمله أداة حادة تمثلت بسكين.

وبينت المحكمة ان الدخول إلى منزل الغير ليلا دون رضا صاحبه، مع توافر العلم بأن المنزل يعود للغير، يشكل أركان جريمة خرق حرمة المنازل ليلا، كما اعتبرت ان حيازة السكين تشكل جرم حمل وحيازة أداة حادة وخطيرة على السلامة العامة.



وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم الإيذاء، والحكم عليه بالحبس أسبوعا والرسوم. كما أدانته بجرم حمل وحيازة أداة حادة وراضة، وحكمت عليه بالحبس أسبوعا وغرامة مقدارها 10 دنانير والرسوم، مع مصادرة الأداة. وأدانته كذلك بجرم خرق حرمة المنازل ليلا، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتكون العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة الأداة الحادة، وصدر القرار بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف.