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غضب في الديسة بسبب استبعاد أبناء المنطقة من حفل عالمي للهجن

  • 22 أكتوبر 2026
  • 09:47
غضب في الديسة بسبب استبعاد أبناء المنطقة من حفل عالمي للهجن

خبرني - أعرب أبناء من المجتمع المحلي في منطقة الديسة جنوبي الأردن عن غضبهم واستيائهم من عدم دعوتهم للمشاركة في الحفل الختامي لبطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، ومهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في دورته السادسة.

وقال أبناء من المنطقة إن الجهة المنظمة للحفل همشت المجتمع المحلي واستبعدته من المشاركة في فعالية تقام على أرضه، معتبرين أن أبناء الديسة كانوا أولى بالحضور والمشاركة في هذا الحدث قبل الضيوف الأجانب ووسائل الإعلام الدولية.

وأكدوا احترامهم وتقديرهم لجميع الضيوف والمشاركين القادمين من خارج الأردن، مشددين على أن اعتراضهم لا يتعلق بحضور الوفود الأجنبية أو التغطية الإعلامية الدولية، وإنما بإقصاء أبناء المنطقة وعدم منحهم فرصة المشاركة في مناسبة ترتبط ببيئتهم وموروثهم الثقافي.

وأشاروا إلى أن استضافة حدث دولي بهذا الحجم في منطقة الديسة كان يفترض أن تترافق مع إشراك المجتمع المحلي ومنحه حضوراً يليق بدوره ومكانته، بدلاً من تهميشه وإبعاده عن المشهد.

واعتبر أبناء المنطقة أن إقصاء المجتمع المحلي كان أحد أبرز أسباب عدم نجاح الفعالية، وفق تقييمهم، مؤكدين أن نجاح مثل هذه المناسبات لا يقتصر على حجم المشاركة الدولية أو الحضور الإعلامي، بل يرتبط أيضاً بمدى مشاركة أبناء المناطق المستضيفة لها.

وشددوا على أن الأولوية يجب أن تكون لأبناء المجتمع المحلي في الفعاليات التي تقام بمناطقهم، مطالبين الجهات المنظمة بمراجعة آليات توجيه الدعوات وضمان عدم تكرار استبعادهم من المناسبات المقبلة.

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