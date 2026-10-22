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الأردن.. تعميم شديد من وزارة التربية بشأن قرار منع الـ"الشيبس" بالمدارس

  • 22 أكتوبر 2026
  • 09:34
الأردن تعميم شديد من وزارة التربية بشأن قرار منع الـالشيبس بالمدارس

خبرني - عمّمت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية على مديري المدارس ضرورة الالتزام بقرار وزارة الصحة المتعلق بمنع بيع الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية كافة، حفاظًا على سلامة الطلبة وصحتهم.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وموجّه إلى مديري إدارات الوزارة ومديريات التربية والتعليم، استنادًا إلى كتاب وزير الصحة والقرار المنشور في الجريدة الرسمية، أكدت الوزارة ضرورة تنفيذ القرار والتشديد على الرقابة والمتابعة على المقاصف المدرسية، والتأكد من خلوها من الأصناف الغذائية الممنوعة.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف الصحي لدى الطلبة والعاملين في المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة والمراكز الصحية، بما يسهم في ترسيخ العادات الغذائية الصحية، وتشجيع توفير البدائل الغذائية الصحية المناسبة داخل المقاصف المدرسية.

ويأتي التعميم في إطار الحرص على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، والحد من تداول الأغذية غير المسموح ببيعها للطلبة، بما يعزز صحة الطلبة وسلامتهم.

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