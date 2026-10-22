مستشفى الكندي .. جراحات متميزة بكفاءات طبية وغرف عمليات وتجهيزات حديثة

خبرني - يُعتبر مستشفى الكندي أحد أهم المؤسسات الطبية المتميزة الحديثة وصرح طبي شامخ في العاصمة عمان ، نظراً لما اكتسبه المستشفى من سمعة طبية ، لوجود كوكبة من الاطباء الاستشاريين والكفاءات الطبية والفنية والادارية المؤهلة والمدربة وبخبرات عالية ، مع وجود ادارة فاعلة من رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد خريس استشاري جراحة السمنة بالمنظار والرائد والمطور في مجال جراحة السمنة والمناظير ليواكب المستشفى كل ما هو جديد في عالم الطب وآخر ما توصل اليه العلم في علاج الامراض لتوفير رعاية طبية استثنائية ومتكاملة لجميع الافراد والفئات في ظل بيئة آمنة وموثوقة تتبني اعلى المعايير الطبية والدولية المرموقة والحصول على اعلى الاعتمادات الطبية العالمية، لعكس الصورة الحقيقية للريادة الطبية في الاردن بمجال السياحة العلاجية .

ويضم المستشفى غرف عمليات مجهزة لاجراء العمليات الجراحية في مختلف الاختصاصات بعدد ( 12 ) غرفة عمليات صغرى وكبرى، مما جعله الخيار الاول لابرز الاطباء في مختلف الاختصاصات في المملكة ، لتوفر كل سبل ومقومات النجاح والتقنيات الحديثة في غرف العمليات ، مع وجود خصوصية لكافة غرف العمليات حسب الاختصاصات لتقديم خدمة طبية مثلى ، يدعمها غرف مرضى وفق اعلى المستويات والخدمات التمريضية والفندقية ، لتوفير بيئة استشفاء مثالية للمرضى خلال فترة العلاج ليستقبل مرضاه من ( 75 ) دولة ، قدموا للعلاج في المستشفى ، ليشكل اضافة في مجال السياحة العلاجية العلاجية ويتم إختيار مستشفى الكندي كمقصد للعلاج ، مع وجود المركز العالمي لجراحة السمنة والذي يعتبر المركز الوحيد الذي حصل على الاعتراف من المجلس الدولي للسمنة ،وتوفر قسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة ،هذا بالاضافة الى خدمات المختبرات الطبية ، وشبكة صيدليات موزعة على طوابق ومرافق المستشفى ، وخدمات الأشعة التشخصية .



أبرز المراكز والأقسام الجراحية

مركزجراحة السمنة والجهاز الهضمي : متخصص في عمليات تكميم المعدة، تحويل المسار، وجراحة القولون والمستقيم بالمنظار وكل ما يتعلق بجراحات وعمليات المسمنة بالمنظار وعمليات الفراشة بالمنظار ، عمليات مسار المعدة المصغر بالمنظار ، والكبسولة الذكية .

مركز جراحة القلب والقسطرة : وحدة متقدمة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والتشخيصية تعمل على مدار الساعة (24/7)

مركز جراحات التجميل يقدم عمليات شد الوجه، تجميل الأنف والجفون، نحت الجسم، وشفط الدهون ووجود احث أجهزة التنحيف وشد ترهلات الجسم مثل جهاز جي بلازما والفيزر

جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري : استشاريين متخصصين في جراحات العمود الفقري والدماغ

مركز جراحات العظام والمفاصل والطب الرياضي : متخصص في علاج كافة الكسور والاصابات الرياضية وتغيير المفصل والحوض

: متخصص للمساعدة على الإنجاب وعلاج العقم IVFمركز الإخصاب والعقم وأطفال الأنابيب

مركز جراحة الكلى والمسالك البولية وتقشير البروستات بالليزر : تشمل العمليات الجراحية بأنواعها ووحدة تفتيت الحصى

مركز عمليات النسائية والتوليد والاورام :متخصص للعمليات النسائية والتوليد بمستوى رعاية متقدم ومتميز

والعديد من الوحدات والأقسام كوحدة التنظير العلوي والسفلي والقنوات المرارية، وحدة الاشعة التداخلية ، وحدة جراحات الاوعية الدموية ، طب الأطفال ، والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) ، وعمليات زراعة الاعضاء