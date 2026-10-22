النفط يرتفع بعد أن أمرت أميركا دبلوماسييها بمغادرة السعودية

خبرني - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن دفعت الهجمات، التي يشنها الحوثيون على السعودية، واشنطن إلى إصدار أوامر لبعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثاتها في المملكة.

وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.2% إلى 110.11 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتا أو 1% إلى 98.12 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الأربعاء بدون تغير يذكر، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا.

وذكر مسؤولون أميركيون لرويترز أن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم سحب أفراد عائلات دبلوماسيين من عدد من البعثات الأميركية الأخرى في المنطقة.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على عدة أهداف الأربعاء مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين في مطار مدني بمدينة الدمام، فيما قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقلا نفطيا سعوديا.



وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك بجنوب إيران وأشارت إلى أن طبيعة هذه الانفجارات ومصدرها لا يزالان مجهولين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء إن بلاده على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها. من جانبه، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوسائل إعلام رسمية أن الولايات المتحدة لا يمكنها توقع إجراء حوار في ظل الحصار الذي تفرضه على إيران وما تصدره من تهديدات.

وتظهر بيانات شركة كبلر وقوع ما لا يقل عن 18 هجوما على حركة الملاحة البحرية خلال الأسبوعين الماضيين. وحذر محللون في مجموعة بورصات لندن من أن إيران تستهدف ناقلات نفط في مناطق تتجاوز مضيق هرمز بكثير، لتصل إلى خليج عُمان، مما يهدد عمليات تحميل النفط الخام في منطقة الخليج، وكذلك عمليات نقل النفط بين الناقلات التي تدعم عمليات التحميل من المنطقة.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في سان بطرسبرغ الأربعاء لإجراء محادثات حول إنهاء حرب أوكرانيا، وذلك في إطار مسعى أميركي جديد لوقف أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكر الكرملين أن بوتين وافق على استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا بوساطة أميركية في أقرب وقت ممكن، ربما بحلول الشهر المقبل. وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن دعمه لهذه المحادثات، آملا في أن تبدأ في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.06 مليون برميل إلى 412.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 820 ألف برميل.

كما أظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 1.68 مليون برميل إلى 104.3 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.16 مليون برميل.