الأردن : ارتفاع درجات الحرارة الخميس والجمعة لتتجاوز معدلاتها بـ4 درجات

خبرني - ترتفع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وسط أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وبحسب الأرصاد، ترتفع درجات الحرارة قليلا الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى الخميس في شرق عمّان بين 30 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 28 و17 درجة، وفي المرتفعات الشمالية بين 26 و15 درجة، وفي مرتفعات الشراة بين 25 و12 درجة، وفي مناطق البادية بين 32 و20 درجة، وفي مناطق السهول بين 29 و18 درجة.

كما تتراوح في الأغوار الشمالية بين 34 و20 درجة مئوية، وفي الأغوار الوسطى بين 34 و21 درجة، وفي الأغوار الجنوبية بين 35 و23 درجة، وفي البحر الميت بين 35 و23 درجة، وفي خليج العقبة بين 33 و22 درجة.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تنشط الرياح الشرقية أحيانا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وليلا، تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

أما السبت، فتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات متفرقة من المطر خلال ساعات المساء في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، وتتحول مساء إلى شمالية غربية، فيما يكون الطقس ليلا باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفا في باقي المناطق.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف آخر الأحد، مع استمرار الأجواء اللطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمعتدلة في باقي المناطق، وظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.