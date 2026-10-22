وفاة استاذ الإعلام عبد الناصر طبيشات

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى دكتور الإعلام في جامعة اليرموك عبد الناصر محمد سعيد خلف طبيشات «أبو جواد».

وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة الموافق 23 تشرين الأول 2026، من مسجد سعيد بن المسيب في البارحة، إلى مقبرة الطبيشات في المنطقة ذاتها، حيث يوارى الثرى.

وتقبل التعازي يوم الجمعة عقب الدفن مباشرة، ويومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، للرجال في ديوان الطبيشات الجنوبي قرب مسجد ذي النورين.

فيما تقبل التعازي للنساء في منزل الفقيد الكائن في إسكان العاملين بجامعة اليرموك، داخل الحرم الجامعي، بالقرب من البوابة الجنوبية للجامعة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.