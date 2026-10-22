*
الخميس: 22 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفاة استاذ الإعلام عبد الناصر طبيشات

  • 22 أكتوبر 2026
  • 07:55
وفاة استاذ الإعلام عبد الناصر طبيشات

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى دكتور الإعلام في جامعة اليرموك عبد الناصر محمد سعيد خلف طبيشات «أبو جواد».

وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة الموافق 23 تشرين الأول 2026، من مسجد سعيد بن المسيب في البارحة، إلى مقبرة الطبيشات في المنطقة ذاتها، حيث يوارى الثرى.

وتقبل التعازي يوم الجمعة عقب الدفن مباشرة، ويومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، للرجال في ديوان الطبيشات الجنوبي قرب مسجد ذي النورين.

فيما تقبل التعازي للنساء في منزل الفقيد الكائن في إسكان العاملين بجامعة اليرموك، داخل الحرم الجامعي، بالقرب من البوابة الجنوبية للجامعة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفاة الحاج أحمد عبد الفتاح العمد (أبو عمر)
وفاة الحاج أحمد عبد الفتاح العمد (أبو عمر)
  • 2026-10-21 18:25
الحاج بسام محمد العتوم (أبو عمر) في ذمة الله
الحاج بسام محمد العتوم (أبو عمر) في ذمة الله
  • 2026-10-21 10:35
وفيَّات الأردن.. الأربعاء 21-10-2026
وفيَّات الأردن.. الأربعاء 21-10-2026
  • 2026-10-21 10:25
صاحبة اليد البيضاء فردوس القصراوي الجاغوب في ذمة الله
صاحبة اليد البيضاء فردوس القصراوي الجاغوب في ذمة الله
  • 2026-10-21 07:23
وصول جثمان شاب أردني توفي إثر نوبة قلبية في قطر
وصول جثمان شاب أردني توفي إثر نوبة قلبية في قطر
  • 2026-10-21 01:22
الأردن.. رحيل استشاري قلب الأطفال محمود عبّاد
الأردن.. رحيل استشاري قلب الأطفال محمود عبّاد
  • 2026-10-21 01:08