(كانوا ينتظرون أن يروه طبيباً).. إمام مسجد يرثي الطالب عون العدوان بكلمات مؤثرة

خبرني - رثى إمام مسجد أهل الكهف، الدكتور المعتصم بالله الحنيطي، طالب الطب الأردني عون العدوان، الذي توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية، مستذكراً زيارته له في المستشفى قبل وفاته، والآمال التي كانت تعلقها أسرته على شفائه وعودته إلى حياته ودراسته.

وقال الحنيطي، في كلمات مؤثرة حملت عنوان «رحل عون، وبقيت العبرة»، إنه زار الشاب قبل أيام، حين كان يرقد على سرير المستشفى في حالة حرجة، محاطاً بالأجهزة الطبية، بينما كان والده وأفراد أسرته ومحِبّوه يترقبون تحسن حالته.

وأضاف: «خرجت من زيارته وأنا أتأمل حقيقة نعرفها جميعاً، لكننا كثيراً ما ننساها وسط زحام الحياة، أن الموت لا يستأذن أحداً، ولا ينتظر منا أن نكمل أحلامنا، ولا يفرق بين شاب وكبير، ولا بين صحيح ومريض».

واستذكر الحنيطي أحلام عون التي لم تكتمل، قائلاً: «عون طالب طب، كان يمضي في طريقه نحو المستقبل، وفي قلب أهله آمال كبيرة، وكانوا ينتظرون أن يروه طبيباً يداوي آلام الناس، فإذا بهم اليوم يودعونه، ويسلمونه إلى رحمة أرحم الراحمين».

وأشار إلى أن رحيل الشاب يحمل عبرة بشأن قصر الحياة ومفاجأة الموت، مضيفاً: «نخطط للغد وكأننا ضامنون له، ونؤجل التوبة، ونؤخر الصلح، وننشغل بجمع ما قد نتركه خلفنا، وننسى أن أعمارنا ليست بأيدينا».

واختتم الحنيطي رثاءه بالدعاء للطالب الراحل، قائلاً: «رحمك الله يا عون، وجعل لقاءك به خيراً من مقامك في الدنيا، وجمعك بأحبابك في جنات النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون».