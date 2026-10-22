*
الخميس: 22 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • (كانوا ينتظرون أن يروه طبيباً).. إمام مسجد يرثي الطالب عون العدوان بكلمات مؤثرة

(كانوا ينتظرون أن يروه طبيباً).. إمام مسجد يرثي الطالب عون العدوان بكلمات مؤثرة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 07:40
كانوا ينتظرون أن يروه طبيباً إمام مسجد يرثي الطالب عون العدوان بكلمات مؤثرة

خبرني - رثى إمام مسجد أهل الكهف، الدكتور المعتصم بالله الحنيطي، طالب الطب الأردني عون العدوان، الذي توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية، مستذكراً زيارته له في المستشفى قبل وفاته، والآمال التي كانت تعلقها أسرته على شفائه وعودته إلى حياته ودراسته.

وقال الحنيطي، في كلمات مؤثرة حملت عنوان «رحل عون، وبقيت العبرة»، إنه زار الشاب قبل أيام، حين كان يرقد على سرير المستشفى في حالة حرجة، محاطاً بالأجهزة الطبية، بينما كان والده وأفراد أسرته ومحِبّوه يترقبون تحسن حالته.

وأضاف: «خرجت من زيارته وأنا أتأمل حقيقة نعرفها جميعاً، لكننا كثيراً ما ننساها وسط زحام الحياة، أن الموت لا يستأذن أحداً، ولا ينتظر منا أن نكمل أحلامنا، ولا يفرق بين شاب وكبير، ولا بين صحيح ومريض».

واستذكر الحنيطي أحلام عون التي لم تكتمل، قائلاً: «عون طالب طب، كان يمضي في طريقه نحو المستقبل، وفي قلب أهله آمال كبيرة، وكانوا ينتظرون أن يروه طبيباً يداوي آلام الناس، فإذا بهم اليوم يودعونه، ويسلمونه إلى رحمة أرحم الراحمين».

وأشار إلى أن رحيل الشاب يحمل عبرة بشأن قصر الحياة ومفاجأة الموت، مضيفاً: «نخطط للغد وكأننا ضامنون له، ونؤجل التوبة، ونؤخر الصلح، وننشغل بجمع ما قد نتركه خلفنا، وننسى أن أعمارنا ليست بأيدينا».

واختتم الحنيطي رثاءه بالدعاء للطالب الراحل، قائلاً: «رحمك الله يا عون، وجعل لقاءك به خيراً من مقامك في الدنيا، وجمعك بأحبابك في جنات النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون».

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن : ارتفاع درجات الحرارة الخميس والجمعة لتتجاوز معدلاتها بـ4 درجات
الأردن : ارتفاع درجات الحرارة الخميس والجمعة لتتجاوز معدلاتها بـ4 درجات
  • 2026-10-22 08:24
هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟
هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟
  • 2026-10-22 07:43
الداخلية تتحرك لضبط تجارة الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الداخلية تتحرك لضبط تجارة الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • 2026-10-22 06:45
ولي العهد يرعى ختام بطولة العالم للهجن.. والأردن يتوج بذهبية الرجال
ولي العهد يرعى ختام بطولة العالم للهجن.. والأردن يتوج بذهبية الرجال
  • 2026-10-21 22:05
كشف أسباب أزمة انقطاع المياه المتكرر في العقبة
كشف أسباب أزمة انقطاع المياه المتكرر في العقبة
  • 2026-10-21 19:37
نقيب أصحاب المعاصر يكشف تفاصيل صادمة عن قضية تنكات الزيت المغشوش في إربد
نقيب أصحاب المعاصر يكشف تفاصيل صادمة عن قضية تنكات الزيت المغشوش في إربد
  • 2026-10-21 19:23