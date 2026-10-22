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الريال وباريس و3 فرق بالعلامة الكاملة .. نتائج وترتيب دوري الأبطال في نهاية الجولة الثالة

  • 22 أكتوبر 2026
  • 04:12
الريال وباريس و3 فرق بالعلامة الكاملة نتائج وترتيب دوري الأبطال في نهاية الجولة الثالة

انتهت مساء الأربعاء الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الجولة مواجهات مثيرة، أبرزها بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بنتيجة 4-2، وأرسنال وبايرن ميونيخ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وريال مدريد ولايبزيغ، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 4-1.

وشهدت الجولة خسارة قاسية لمانشستر يونايتد على يد كومو، مقابل تحقيق إنتر ميلان انتصاره الأول.

وفي ختام الجولة، حصلت 5 فرق على العلامة الكاملة، وهي باريس سان جيرمان وأستون فيلا وليفربول وريال مدريد وريال بيتيس.

 

تاليا نتائج الجولة

الأربعاء 21 أكتوبر 2026

- كومو 4-1 مانشستر يونايتد

- غلطة سراي 4-2 ليل

- أستون فيلا 3-1 فايكينج

- بايرن ميونيخ 2-2 أرسنال

- ريال مدريد 4-1 لايبزيغ

- ريال بيتيس 1-0 فينورد

- إنتر ميلان 1-0 شاختار دونيتسك

- لاسك لينز 3-2 سبورتينغ لشبونة

- كلوب بروج 3-0 لانس

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

- بوروسيا دورتموند 2-1 صباح

- فنربخشة 2-2 سلافيا براغ

- مانشستر سيتي 5-1 أيك أثينا

- شتوتجارت 1-1 أتلتيكو مدريد

- باريس سان جيرمان 4-2 برشلونة

- نابولي 4-3 بودو/غليمت

- روما 4-0 سلوفان براتيسلافا

- ليفربول 4-3 فياريال

- بي إس في إيندهوفن 1-0 بورتو

 

وتاليا الترتيب :

1.         باريس سان جيرمان — 9 نقاط

2.         أستون فيلا — 9 نقاط

3.         ليفربول — 9 نقاط

4.         ريال مدريد — 9 نقاط

5.         ريال بيتيس — 9 نقاط

6.         شتوتجارت — 7 نقاط

7.         أرسنال — 7 نقاط

8.         برشلونة — 6 نقاط

9.         كومو 1907 — 6 نقاط

10.       مانشستر سيتي — 6 نقاط

11.       كلوب بروج — 6 نقاط

12.       سبورتينغ لشبونة — 6 نقاط

13.       بوروسيا دورتموند — 6 نقاط

14.       بايرن ميونيخ — 5 نقاط

15.       روما — 4 نقاط

16.       أتلتيكو مدريد — 4 نقاط

17.       شاختار دونيتسك — 4 نقاط

18.       بي إس في إيندهوفن — 4 نقاط

19.       فياريال — 3 نقاط

20.       إنتر ميلان — 3 نقاط

21.       مانشستر يونايتد — 3 نقاط

22.       نابولي — 3 نقاط

23.       غلطة سراي — 3 نقاط

24.       لاسك لينز — 3 نقاط

25.       صباح — 3 نقاط

26.       فينورد — 3 نقاط

27.       لانس — 3 نقاط

28.       بودو/غليمت — 3 نقاط

29.       أيك أثينا — 3 نقاط

30.       لايبزيغ — 3 نقاط

31.       فنربخشة — نقطتان

32.       سلافيا براغ — نقطة واحدة

33.       فايكينج — نقطة واحدة

34.       بورتو — 0 نقاط

35.       ليل — 0 نقاط

36.       سلوفان براتيسلافا — 0 نقاط

 

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