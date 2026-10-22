رسميا .. الإمارات ترشح لانا نسيبة لخلافة غوتيريش

خبرني - رشحت الإمارات رسميا وزيرة الدولة لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لتدخل الدبلوماسية الإماراتية سباق خلافة أنطونيو غوتيريش وسط تعثر التوافق على مرشح للمنصب.

وأعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترشيح نسيبة عبر خطاب موجه إلى رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقا للإجراءات المعتمدة لاختيار الأمين العام الجديد، بحسب الإعلان الإماراتي الرسمي.

وأشاد خطاب الترشيح بخبرة نسيبة الواسعة في العمل داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، فضلا عن سجلها في العمل الدبلوماسي والتعاون متعدد الأطراف.

وأعلنت نسيبة دخولها رسميا المنافسة، الأربعاء، مشيرة إلى أنها حصلت على إجازة من منصبها وزيرة دولة في الإمارات للتفرغ للترشح. وقالت إن عددا من الدول تواصل معها بشأن تقديم ترشيحها خلال الدورة الأخيرة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتمتع نسيبة بخبرة طويلة في أروقة المنظمة الدولية، إذ شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، كما تولت منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأسهمت في جهود تتعلق بإصلاح مجلس الأمن وتعزيز عمل الجمعية العامة.

وخلال عضوية الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 تولت نسيبة رئاسة المجلس مرتين، وشاركت في ملفات السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة، إلى جانب القضايا المرتبطة بتغير المناخ والمرأة وإصلاح منظومة الأمم المتحدة.

وبرز دورها الدبلوماسي أيضا في المفاوضات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب، ومنها الجهود التي ارتبطت بقرار مجلس الأمن رقم 2720 الصادر في ديسمبر 2023، بشأن إنشاء آلية أممية لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع وتنسيقها ومراقبتها.

ويأتي ترشيح نسيبة في مرحلة حساسة من السباق لاختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، إذ تنتهي الولاية الثانية لغوتيريش في 31 ديسمبر 2026، على أن يتولى خلفه المنصب في الأول من يناير 2027.

وكان مجلس الأمن قد أجرى في 16 أكتوبر جولة جديدة من التصويت غير الرسمي لتقييم المرشحين، من دون أن ينجح أي منهم في الحصول على دعم يجنبه اعتراضات أعضاء المجلس الدائمين.

وأظهرت نتائج الجولة استمرار تقدم المرشحة الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان من حيث الأصوات المؤيدة، لكنها واجهت بدورها اعتراضات من أعضاء دائمين، في مؤشر على استمرار صعوبة التوصل إلى توافق.

ويختار الأمين العام للأمم المتحدة وفق المادة 97 من ميثاق المنظمة، إذ توصي به الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ثم تعينه الجمعية العامة، ويمنح هذا المسار الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، تأثيرا حاسما في النتيجة، نظرا إلى امتلاك كل منها حق النقض "الفيتو".