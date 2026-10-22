سحب حقن شائعة لإنقاص الوزن ومحاربة الشيخوخة من الأسواق اﻷمريكية

خبرني - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحبها لعدة دفعات من منتجين شائعين قابلين للحقن لإنقاص الوزن بسبب احتمال التلوث.

واستدعت شركة Apothecary Pharma LLC، عدة دفعات من عقار "تيرزيباتيد" المركب، المكون النشط في أدوية مثل "مانجارو" (Mounjaro) و"زيباوند" (Zepbound).

وقد بدأت الشركة استدعاء طوعيا لـ22 عبوة من "تيرزيباتيد"، المستخدم لعلاج السكري ولإنقاص الوزن، في 24 سبتمبر. والثاني محلول قابل للحقن من مركب NAD+ الذي يروج له لفوائده في محاربة الشيخوخة، بعد أن تلقت خطاب تحذير سابق من الوكالة.

وحتى من لم يشتر مباشرة من الشركة قد يكون دواؤه متأثرا، إذ تزود Apothecary Pharma عدة مزودي خدمات صحة عن بعد بـ"التيرزيباتيد"، لذا ينبغي التحقق من ملصق القارورة.

وتشمل القوارير المسحوبة تلك التي تحمل سعة 4 مل بتركيز 18 ملغ/مل.

وتصنف هذه الاستدعاءات كاستدعاءات من الفئة الثانية، ما يعني أن استخدام هذه المنتجات قد يسبب عواقب صحية سلبية مؤقتة أو قابلة للعكس، على الرغم من أن العواقب الصحية الشديدة ليست محتملة.

وسبق أن تلقت Apothecary Pharma تحذيرا من إدارة الغذاء والدواء في ديسمبر الماضي بسبب "نواقص خطيرة في ممارسات إنتاجها"، ما يعرض المرضى للخطر.

وتشير التحقيقات إلى ضعف في إجراءات التعقيم، بما في ذلك التعامل غير السليم مع الحاويات المعقمة وعدم تغيير القفازات.

جدير بالذكر أن شركة Apothecary Pharma تقدم تركيبات بديلة لأدوية GLP-1 بسبب نقص الأدوية. ومع ذلك، فإن منتجاتها غير مراجعة من قبل إدارة الغذاء والدواء، ما يثير القلق بشأن سلامتها وفعاليتها وجودتها.

وقد وردت أكثر من 730 شكوى بشأن ردود فعل سلبية تجاه "تيرزيباتيد" المركب، رغم أن إدارة الغذاء والدواء تشير إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر.