ماسك يكشف عن لجنتين لدراسة اندماج سبيس إكس وتسلا

خبرني - كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تشكيل لجنتين مستقلتين لدراسة احتمال دمج شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، في خطوة قد تؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر الشركات في العالم، بقيمة سوقية مجمعة تقدر بنحو 3.6 تريليونات دولار.

وقال ماسك، خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية للربع الثالث لشركة "سبيس إكس"، إن الشركتين شكلتا لجنتين خاصتين من أعضاء مجالس الإدارة المستقلين، بناء على طلب المساهمين، لدراسة فكرة الاندماج.

وأوضح أنه لن يشارك في مناقشات اللجنتين بسبب تضارب المصالح الناجم عن امتلاكه حصصا مؤثرة في الشركتين، مؤكدا أن الاندماج ليس أمرا محسوما، لكنه يرى أنه سيكون فكرة جيدة.

صفقة ضخمة

وتقدر القيمة السوقية لشركة "سبيس إكس" بنحو 2.1 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار لشركة "تسلا"، مما يرفع القيمة المجمعة المحتملة إلى نحو 3.6 تريليونات دولار، قبل احتساب أي علاوة استحواذ.

ويمتلك ماسك نحو 20% من "تسلا"، مقارنة بنحو 48% من "سبيس إكس"، مع سيطرته على قرابة 82% من حقوق التصويت في الشركة الفضائية بفضل الأسهم ذات الحقوق التصويتية المعززة.

ووفقا لتقديرات محلل بنك "باركليز" دان ليفي، فإن استحواذ "سبيس إكس" على "تسلا" عبر مبادلة الأسهم قد يمنح ماسك نحو 37% من الشركة المندمجة، مع السيطرة على 56% من حقوق التصويت.

ويرجح البنك أن تكون "سبيس إكس" الطرف المستحوذ في صفقة تعتمد بالكامل على الأسهم، بحيث تعادل قيمة سهم "تسلا" نحو 0.7 سهم من "سبيس إكس"، قبل احتساب علاوة الاستحواذ المحتملة.

تكامل الأعمال

وتستند فكرة الاندماج إلى تزايد أوجه التكامل بين الشركتين في مجالات التكنولوجيا والعمليات الصناعية، بعدما أشار ماسك سابقا إلى اتساع التعاون بينهما، بما يشمل شراء "سبيس إكس" شاحنات "سايبرتراك" من "تسلا".

ويرى محللو "باركليز" أن الاندماج أصبح توقعا متزايدا بين المستثمرين، مع إمكانية طرح الصفقة للتصويت خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي لشركة "تسلا"، المقرر عقده بحلول السادس من ديسمبر/كانون الأول.

غير أن تأخر الإعلان الرسمي عن الصفقة إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني قد يصعب الحصول على موافقة المساهمين خلال الاجتماع السنوي.

وفي هذه الحالة، يشير البنك إلى احتمال امتداد الجدول الزمني لإتمام الاندماج إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

ورغم تشكيل اللجنتين، لم تعلن الشركتان حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي أو تحديد شروط الصفقة، مما يبقي تنفيذ الاندماج مرهونا بنتائج المراجعات المستقلة وموافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

نتائج مالية

وتزامنت مناقشات الاندماج مع إعلان "سبيس إكس" نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، إذ بلغت إيراداتها 14.58 مليار دولار، مقابل توقعات عند 12.7 مليار دولار.

وسجلت الشركة أرباحا للسهم بلغت 35 سنتا، مقارنة بتوقعات عند 15 سنتا، في حين وصلت نفقاتها الرأسمالية إلى 19.59 مليار دولار، منها 16.44 مليار دولار مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 9% إلى 161 دولارا في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأربعاء، مدعومة بالنتائج المالية وتوقعات الاندماج.

وتترقب الأسواق إعلان نتائج "تسلا" بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وسط توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 28.13 مليار دولار وأرباح معدلة قدرها 44 سنتا للسهم.