جائزة الكرة الذهبية 2026.. موعد الحفل والقنوات الناقلة والمرشحون ونظام التصويت

خبرني - تحتضن العاصمة البريطانية لندن فعاليات النسخة السبعين من حفل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2026، وسط ترقب عالمي لمعرفة النجم المتوج باللقب الأرفع في عالم كرة القدم.

وفي خطوة استثنائية تعيد كتابة تاريخ الجائزة العريقة، تحتضن العاصمة البريطانية لندن حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخها، في خطوة رمزية تحتفي بمرور 70 عاما على تأسيس الجائزة، وتكرم الإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول الفائزين بها عام 1956، الذي تسلم جائزته آنذاك في مدينة بلاكبول الإنجليزية.

تنظم الجائزة مجلة "فرانس فوتبول" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). بدأت عام 1956 لاختيار أفضل لاعب أوروبي بتصويت الصحفيين، ثم توسعت عام 1995 لتشمل جميع اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا، وفي عام 2007 صارت مفتوحة للاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وبين عامي 2010 و2015 مُنحت الجائزة بالتعاون مع الفيفا، قبل أن تنتهي الشراكة ويعود الفيفا إلى جائزته المستقلة. وتُمنح الجائزة حاليا عن إنجازات الموسم الكروي وليس السنة التقويمية.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

يقام الحفل يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول على مسرح "لندن بالاديوم"، عند الساعة 8 مساء بتوقيت غرينيتش، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يقدم الحفل أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا تييري هنري، إلى جانب الصحفية البريطانية كيت سكوت. وكان هنري وصيف الكرة الذهبية عام 2003 ورُشح لها تسع مرات، وفاز بكأس العالم 1998 ودوري أبطال أوروبا 2009 مع برشلونة.

أما سكوت فتقدم تغطية دوري الأبطال على شبكة "سي بي إس سبورتس" (CBS Sports) الأمريكية، وتشارك هنري التقديم باستمرار.

مكان حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية

سيستضيف مسرح لندن بالاديوم في لندن الحفل لأول مرة في تاريخ الجائزة، منهيا بذلك سلسلة من الأحداث التي شهدت إقامة الحفل في مسرح شاتاليه في باريس منذ عام 2019.

افتُتح مسرح لندن بالاديوم عام 1910، ومنذ ذلك الحين أصبح صرحا بارزا في الفنون البريطانية. وقد أحيا فيه فنانون كبار مثل بينغ كروسبي، وكيت بوش، وفرانك سيناترا، وفرقة البيتلز، وفرقة رولينغ ستونز، كما استضاف العديد من العروض المسرحية.

القنوات الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية

بي إن سبورتس الإخبارية

الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية ballondor.com

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة للحفل، ووصول النجوم والتصريحات وإعلان الجوائز الـ13 تباعا عبر موقع الجزيرة نت.

كيف يعمل نظام التصويت؟

يصوت صحفيون دوليون مختارون، بواقع صحفي واحد عن كل دولة من أعلى 100 منتخب في تصنيف الفيفا للرجال، وأعلى 50 منتخبا في تصنيف السيدات.

يرتب كل محكم أفضل عشرة لاعبين بنظام نقاط تنازلي، من 15 نقطة للأول نزولا إلى نقطة واحدة للعاشر بحسب مجلة "فوربس".

وتُقيَّم الترشيحات وفق ثلاثة معايير مرتبة:

الأداء الفردي

إنجازات الفريق

المستوى الأخلاقي واللعب النظيف.

وقد أُغلق باب التصويت في 28 سبتمبر/أيلول بحسب موقع "ليكيب" الفرنسي.

وتمتد الفترة المعتمدة لتقييم المرشحين والمرشحات من 3 أغسطس/آب 2025 إلى 19 يوليو/تموز 2026، وتشمل المنافسات الدولية التي أقيمت خلال تلك المدة، فيما استُبعدت كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 من التقييم، على أن تُحتسب نتائجها ضمن نسخة 2027.

ماذا يحدث إذا تعادلت الأصوات على الكرة الذهبية؟

تضع لوائح مجلة فرانس فوتبول الرسمية تسلسلا واضحا لحسم التعادل بين المرشحين، حتى لا يبقى الأمر خاضعا للتقدير. فبحسب المادة 8، يُحسم التعادل أولا بعدد الأصوات التي نالها كل لاعب في المركز الأول، فمن حصل على أكبر عدد منها يتقدم على منافسه.

وإذا استمر التعادل، يُنظر في عدد الأصوات في المركز الثاني، ثم الثالث، وهكذا تنازليا حتى يظهر فارق يحسم النتيجة.

وإذا لم تنجح هذه الطريقة الحسابية في كسر التعادل، أو ظهر أي تباين استثنائي أثناء فرز الأصوات، تنص المادة 9 على أن رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، بصفته المنظم، هو من يتولى حل النزاع ويصدر القرار النهائي.

وبذلك تعطي اللوائح الأفضلية للاعب الأكثر حصولا على دعم لجنة التحكيم في المركز الأول، وتضمن في الوقت نفسه وجود فائز واحد دائما.

أبرز ما يميز النسخة السبعين

يدخل عثمان ديمبيلي، حامل اللقب، السباق وهو يسعى ليصبح اللاعب الحادي عشر في التاريخ الذي يفوز بالجائزة مرتين أو أكثر. ويبقى ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، متقدما بثلاث على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو. وفي جانب السيدات، لن تحاول أيتانا بونماتي تحقيق لقب رابع على التوالي، إذ غابت معظم الموسم بسبب كسر في الساق فلم تدخل قائمة الثلاثين.

المرشحون لجائزة الرجال

تضم القائمة ثلاثين اسما يتصدرهم لامين جمال (برشلونة) وكيليان مبابي (ريال مدريد) وهاري كين (بايرن ميونخ) وإرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد) وجود بيلينغهام (ريال مدريد)، إلى جانب ليونيل ميسي (إنتر ميامي) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

ويحضر باريس سان جيرمان بقوة عبر ديمبيلي وفيتينيا وجواو نيفيز وفابيان رويز وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديس وأشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باشو، إضافة إلى فيران توريس الذي انتقل إليه قادما من برشلونة.

ويمثل بايرن ميونخ كين ومايكل أوليسي ولويس دياز ودايوت أوباميكانو، فيما يحضر أرسنال بويليام ساليبا وغابرييل ماغالهايس وديكلان رايس.

وتكتمل القائمة بأسماء رودري (مانشستر سيتي، والآن برشلونة)، وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، ومارك كوكوريلا (تشيلسي، والآن ريال مدريد)، وباو كوبارسي (برشلونة)، وساديو ماني (النصر)، وخوليان كينونيس (القادسية).

المرشحات لجائزة السيدات

تضم قائمة السيدات 30 لاعبة، يغلب عليها حضور برشلونة بكل من كلاوديا بينا وإيفا باجور وباتري غيخارو وكارولين غراهام هانسن وكاتا كول وإسمي بروخس. ويحضر مانشستر سيتي بخديجة شو وفيفيان ميدما ويوي هاسيغاوا وأليكس غرينوود وكيرستين كاسبريغ، وليون بكل من ويندي رونار وميلشي دورمونيه وسيلما باشا وكارولين ويير، وبايرن ميونخ بمومو تانيكاوا وبيرنيلا هاردر وكلارا بول.

كما تضم القائمة أليسيا روسو وماريونا كالدنتي من أرسنال، وأليكسيا بوتياس ومابي ليون من لندن سيتي ليونيسز، وتيسا فولايرت، ولورينا، وتيموا شاوينغا، وروز لافيل، وسكارليت كامبيروس، وباربرا باندا، ومناكا ماتسوكوبو وميلفين مالار من تشيلسي.

الجوائز الأخرى في الحفل

لا يقتصر الحفل على الكرة الذهبية، إذ تُمنح كذلك جوائز لأفضل لاعب شاب، وأفضل حارس، وأفضل مدرب، وأفضل نادي، وأفضل هداف، إضافة إلى جائزة «سقراط» الإنسانية.

جائزة كوبا (أفضل لاعب دون 21 عاما):

الرجال: لامين جمال، باو كوبارسي، وارن زائير إيمري، أيوب بوعدي، لينارت كارل، إبراهيم مازا، يوهان مانزامبي، جونيور كروبي، كريم علي بيغوفيتش، ويان ديوماند.

السيدات: فيرلي بورمان، فيكي لوبيز، فيليسيا شرودر، كلارا سيراخوردي، ليلي يوهانس.

جائزة ياشين (أفضل حارس)

الرجال: ياسين بونو، تيبو كورتوا، غريغور كوبل، خوان غارسيا، إدوار ميندي، إيميليانو مارتينيز، ديفيد رايا، فوزينيا، أوناي سيمون، وماتفي سافونوف.

السيدات: آن-كاترين بيرغر، كاتا كول، هانا هامبتون، لورينا، وأياكا ياماشيتا.

جائزة غيرد مولر (أفضل هداف)

يذهب نصيب الرجال منها إلى هاري كين الذي سجل 73 هدفا مع ناديه ومنتخبه في موسم 2025-2026، بينما تبدو إيفا باجور في طريقها لنيل الجائزة النسائية للعام الثاني على التوالي.

جائزة أفضل نادي

يتنافس عند الرجال أرسنال، بايرن ميونخ، بودو/غليمت، فلامنغو، وباريس سان جيرمان. وعند السيدات: برشلونة، بايرن ميونخ، كلوب أمريكا، مانشستر سيتي، وليون.

جائزة يوهان كرويف (أفضل مدرب ومدربة)

الرجال: الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال)، الإسباني لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)، الإسباني أوناي إيمري (أستون فيلا)، فينسنت كومباني (بايرن ميونخ)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان).

السيدات: الإسباني جوناتان غيرالديز (ليون الفرنسي)، السويدي أندريه جيجليتز (مانشستر سيتي)، الدنماركي نيلس نيلسن (بلا فريق)، الإسباني بيري روميو (برشلونة)، والسويدية إيلينا ساديكو (نادي هكن).

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية من عام 2005 إلى عام 2025