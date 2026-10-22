خلاف علني بعد الهزيمة المذلة.. برونو فيرنانديز ينتقد تكتيكات كاريك والأخير يرد بقوة

خبرني - ألمح برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، إلى عدم رضاه عن النهج التكتيكي للفريق، عقب الخسارة الثقيلة أمام كومو الإيطالي بنتيجة (4-1) مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، مطالبا زملاءه بضرورة التحلي بمزيد من الجرأة والضغط على المنافسين.

وتلقى مانشستر يونايتد هدفا مبكرا خلال الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف أخرى، فيما سجل جوشوا زيركزي هدف الفريق الوحيد. وبهذه النتيجة، امتدت سلسلة مباريات يونايتد دون تحقيق أي فوز في جميع المسابقات إلى سبع مباريات متتالية.

وقال فيرنانديز، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" البريطانية، ردا على سؤال بشأن قدرة الفريق على التعامل مع مجريات المباراة: "كان قرار الجهاز الفني ألا نضغط على المنافس بنظام الرقابة رجلا لرجل"، قبل أن يشدد على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الضغط.

وأضاف قائد يونايتد: "أعتقد أننا نحتاج أحيانا إلى أن نكون أكثر جرأة تحت الضغط، وأن نخاطر بالتقدم للضغط على المنافس في مناطق عالية وإجباره على الشعور بعدم الراحة، مثلما فعل معنا. كان قلب الدفاع يتقدم لمراقبتي حتى داخل نصف ملعبنا، وأعتقد أننا كان ينبغي أن نفعل الأمر نفسه كفريق، لكننا لم نتمكن من ذلك بالشكل المطلوب".

من جانبه، تحمّل مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، المسؤولية كاملة عن الخسارة، وقدم اعتذاره للجماهير، مؤكدا أن الأداء لم يكن مقبولا، وأن الفريق افتقد الحماس والهدف والروح القتالية.

كما قال كاريك: "اعتمدنا في الشوط الثاني على الضغط الفردي ورقابة الرجل لرجل إلى حد ما، لكننا استقبلنا هدفا نتيجة ذلك".

وجاء رده بعدما انتقد فيرنانديز قرار الجهاز الفني عدم تطبيق الضغط الفردي على لاعبي كومو، معتبرا أن هذا الأسلوب منح المنافس المساحات والثقة للسيطرة على المباراة. وتابع: "حين لا تركض ولا تتقدم إلى المساحات الأمامية ولا تعود إلى الخلف، فلن تفوز بالمباريات على الإطلاق".

ويعود مانشستر يونايتد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل، باستضافة بورنموث على ملعب "أولد ترافورد"، في مواجهة يسعى خلالها إلى وقف سلسلة نتائجه السلبية واستعادة توازنه، وسط ضغوط متزايدة على المدرب مايكل كاريك لتصحيح الأخطاء الفنية وإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.