واشنطن تستبعد ضرب إيران قبل الانتخابات وإسرائيل تدفع نحو العودة للحرب

خبرني - قالت متحدثة باسم البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت شدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إقليميين أنهم يتعاملون بجدية مع خطر التصعيد وسط تهديد ترمب ورفض إيران الرضوخ لمطالبه.

كما نقلت عن مسؤولين -وصفتهم بالمطلعين على عمليات التخطيط- قولهم إن الجيش الأمريكي يعكف على إعداد مجموعة من الخيارات لضرب إيران.

ووفق المصدر نفسه، فإنه توجد حاليا مجموعتان قتاليتان مرافقتان لحاملتيْ طائرات في الشرق الأوسط، بينما تتجه مجموعة ثالثة من المحيط الهادئ نحو المنطقة، في حين لم يتضح بعد ما إن كانت المجموعات الثلاث ستبقى جميعها في الشرق الأوسط.

ضغوط من نتنياهو

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط من أجل استئناف الضربات داخل إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل قدمت لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قائمة أهداف لشن ضربات على إيران استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وفي الأثناء، نقلت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي تصريحات للرئيس الأمريكي اتهم فيها إيران بإطالة أمد الحرب إلى ما بعد الانتخابات النصفية على أمل خسارة الجمهوريين.

ويأتي التصعيد الحالي في وقت نقلت فيه شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي قلص وجود قواته بمختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، وإن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت بمزيد من خفض أعداد الموظفين في عدة بعثات بالشرق الأوسط.

ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت أكد -في منشور على منصة "إكس"- أن الوزارة أمرت بمغادرة "الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم في السعودية فقط"، في ‌ظل هجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على أهداف مدنية في المملكة، بما في ذلك شن هجمات على المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية الحيوية، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين واضطرابات شديدة في حركة السفر، وفق ما جاء في منشور بيغوت.