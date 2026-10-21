قبل الكلاسيكو .. الريال يحقق فوزا عريضا على لايبزيج - فيديو

خبرني - رفع ريال مدريد سقف توقعات جماهيره قبل الكلاسيكو بفوز مقنع جديد، ليواصل عروضه المميزة في الفترة الأخيرة، ولسان حاله: "احضروا لنا برشلونة الآن".

الفريق الملكي حقق انتصارًا مريحًا على ضيفه لايبزيج برباعية مقابل هدف، في مباراة جرت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهي في الوقت نفسه آخر مباراة قبل موقعة الكلاسيكو ضد البارسا، يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وبذلك يمكن لفريق المدرب جوزيه مورينيو دخول موقعة الكلاسيكو بأعصاب هادئة، ومعنويات مرتفعة بعد مستويات مميزة في مباريات روما، وإشبيلية، ولايبزيج على الترتيب، بل إنه يتفوق معنويًا على منافسه، الذي يأتي من خسارة أولى هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على يد باريس سان جيرمان.

ورغم أن برشلونة كان في وقت سابق الطرف المرشح لحسم الكلاسيكو بالنظر إلى سلسلة الانتصارات والأداء المميز في الليجا ودوري الأبطال، إلا أن الكفة بدت الآن شبه متساوية بعد صحوة الفريق الملكي.

وكان لايبزيج أظهر بوادر خطورة على مرمى ريال مدريد في الشوط الأول، لكن تيبو كورتوا تألق فيما نثر لاعبو الفريق صاحب الأرض سحرهم، لاسيما في الشوط الثاني.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد هزم إنتر ميلان وروما في أول جولتين، ليصل إلى المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الألماني عند 3 نقاط في المركز 27.

كورتوا يتألق وسيلفا يتقدم

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول، وخرج متقدمًا بهدف، لكنه أيضًا تعرض لهجمات خطيرة من جانب لايبزيج، كادت تكلفه الكثير لولا تألق حارسه تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة.

وشكّل أردا جولر إزعاجًا في الجبهة اليمنى، إذ انطلق في أكثر من مرة، ولعب كرات عرضية، كان أخطرها في الدقيقة 15، لكن كيليان مبابي لم يستطع ترجمتها إلى هدف.

وذاد كورتوا عن مرماه في لقطتين بارزتين في الشوط الأول، أولهما في الدقيقة 28 عندما تصدى لتسديدة مباعتة من داخل منطقة الجزاء، والثانية في الدقيقة 41 بالتصدي لانفراد.

من جانبه، هدد جود بيلينجهام المرمى الألماني في الدقيقة 39 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، علت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل برناردو سيلفا هدف الفريق الإسباني الأول من متابعة لكرة سددها جولر، وغالطت الحارس داخل منطقة الست ياردات.

مبابي يبدع وديوماندي يسجل في فريقه السابق

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف ريال مدريد ضغطه لحسم النقاط الثلاث مبكرًا، وكان له ما أراد بعد 6 دقائق.

فقد انطلق بيلينجهام من الناحية اليسرى، ولعب كرة عرضية متقنة قابلها مبابي بضربة رأسية، وأكملها جولر في الشباك الألمانية.

اكتسب ريال مدريد ثقة أكبر بعد الهدف الثاني، وسيطر على الكرة، بل وواصل تهديده لمرمى لايبزيج، ليقضي على أي مفاجأة محتملة للفريق الألماني.

وفضّل مورينيو استبدال فينيسيوس جونيور بعد 70 دقيقة، حيث لم يستطع اللاعب البرازيلي استعادة مستواه، ودفع بالإيفواري يان ديوماندي.

وفي وقت كانت الأمور تشير إلى انتهاء المباراة بثنائية نظيفة، سجل مبابي هدفًا رائعًا بعدما تسلم كرة من البديل ديوماندي، وأرسلها في الزاوية البعيدة، فشل الحارس في اللحاق بها.

ورفض لايبزيج أن يخرج خالي الوفاض، حيث تمكن من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق تيديام جوميز مستغلًا التمركز الخاطئ لمدافعي ريال مدريد، بعد تمريرة من كريستوف باومجارتنير.

من جانبه، اختتم ديوماندي رباعية ريال مدريد بتصويبة صاروخية مستغلًا تمريرة المغربي البديل إبراهيم دياز، حيث هز شباك فريقه السابق.