شريك رونالدو المحتمل.. من هو مالك ميلان الذي يريد شراء النصر السعودي؟

خبرني - يبرز اسم الملياردير الأميركي جيري كاردينالي، مؤسس شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز، كأحد أبرز المرشحين للاستحواذ على نادي النصر السعودي، في صفقة يُتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو مليار ريال.

ويتواجد جيرالد "جيري" كاردينالي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في عالم الرياضة لعام 2026، بحسب مجلة "تايم" الأميركية.

وبحسب تقرير موقع "سيمافور" الأميركي، يقترب كاردينالي وشركته من الاستحواذ على 70% من أسهم النصر، فيما يُتوقع أن يحتفظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحصة 20%، مع احتمال دخول الشركة السعودية للإعلام (SMC) كمستثمر إضافي.

ونجح كاردينالي في بناء إمبراطورية استثمارية تُقدّر أصولها بما يتراوح بين 12 و21 مليار دولار، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الاستثمار والإعلام والرياضة.

وتخرّج بمرتبة الشرف من جامعة هارفارد، وكان لاعباً في فريق التجديف بالجامعة، قبل أن يحصل على منحة "رودس" المرموقة لمواصلة دراسته في جامعة أوكسفورد، حيث واصل ممارسة التجديف ونال درجة الماجستير.

بعد تخرجه، انضم في عام 1992 إلى بنك غولدمان ساكس، حيث أمضى نحو 20 عاماً في قسم الاستثمار قبل أن يصبح شريكاً في البنك عام 2004.

ولعب دوراً بارزاً في تأسيس عدد من المشاريع الرياضية، بدءاً من التعاون مع مالك فريق نيويورك يانكيز جورج شتاينبرينر لإطلاق شبكة YES Network في عام 2001، وصولاً إلى التعاون في عام 2008 مع مالك دالاس كاوبويز جيري جونز لتأسيس شركة Legends Hospitality المتخصصة في إدارة الضيافة والخدمات التجارية في الملاعب.

وعند مغادرته غولدمان ساكس في عام 2014، أسس شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز، معتمداً على طريقة جديدة في الاستثمار تقوم على تنمية الأعمال التجارية وخلق مصادر إيرادات بدلاً من الاعتماد على ارتفاع قيمة الأصول فقط.

ودخل بقوة إلى عالم كرة القدم عندما استحوذت "ريد بيرد" على نادي إيه سي ميلان الإيطالي عام 2022، كما تمتلك الشركة حصة في مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي وفريق بوسطن ريد سوكس الأميركي، وتشمل محفظتها أيضاً نادي تولوز الفرنسي، وفريق ألبين في الفورمولا 1، ودوري United Football League لكرة القدم الأميركية.

ولم تتوقف اهتماماته عند الرياضة، بل امتدت إلى هوليوود، حيث يمتلك حصة في شركة Skydance Media التابعة لديفيد إليسون، وبسبب مساهمته في دعم اندماجها مع Paramount Global، مُنح مقعداً في مجلس الإدارة.

كما شارك في تأسيس شركة الإنتاج Artists Equity مع النجمين بن أفليك ومات ديمون، والتي تهدف إلى منح العاملين في صناعة الأفلام فرصة أكبر للاستفادة من النجاح المالي للمشروعات التي يشاركون فيها.

إلى جانب أعماله الاستثمارية، يشغل كاردينالي عضوية مجلس أمناء نظام ماونت سيناي الصحي في نيويورك، ومجلس أمناء مؤسسة التجديف الأميركية، ويدعم عدداً من المؤسسات التعليمية والخيرية، من بينها جامعة هارفارد وأكاديمية فيليبس أندوفر ومؤسسة رودس التعليمية.

وسبق أن شارك في أعمال اللجنة التابعة للبيت الأبيض المعنية بإصلاح الرياضة الجامعية في الولايات المتحدة، وساهم في النقاشات المتعلقة بحقوق استخدام الاسم والصورة والهوية التجارية للرياضيين الجامعيين.