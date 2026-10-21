"الخزانة الأميركية" تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

خبرني - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 5 أفراد و4 شركات و9 سفن على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران، ضمن إجراءات تستهدف شبكات الشحن والخدمات القانونية واللوجستية التي تقول واشنطن إنها تدعم الأنشطة التجارية الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وفرضت "الخزانة الأميركية" الأربعاء، عقوبات على مكتب المحاماة "كارناكيس آند كارناكيس" (Karnakis and Karnakis) الذي يتخذ من بنما واليونان مقراً له، قائلة إنه قدم دعماً لقطاع الشحن الإيراني على مدى سنوات.

وقالت الوزارة في بيان إن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) أصدرت أيضاً مذكرة استدعاء إدارية في إطار تحقيق يتعلق بأحد البنوك اليونانية بشأن روابط محتملة بإيران، دون أن تكشف عن اسم البنك، وفق وكالة "رويترز".



كما أرسلت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى 6 بنوك أوروبية أخرى بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل غير قانونية للنفط في عرض البحر، أو تجلسون في مكاتبكم داخل شركات المحاماة، اعلموا أننا إذا وجدناكم تدعمون النظام الإيراني، فسنصل إليكم ونفرض عليكم العقوبات".

وأعلنت "الخزانة الأميركية" عقوبات جديدة على 9 سفن ضمن أسطول الظل، مرتبطة بنقل النفط والفولاذ الإيراني.

وتشمل قائمة السفن المعاقبة: "أنيموس، وديستني، وفلامينغو 1، وغلوريس، وهارموني، وبرايد.برنس، ووايلس دايموند، ووايلس بيرل".

ووفق بيانات "الخزانة الأميركية"، فإن السفن المستهدفة ترفع أعلام بنما أو الإمارات، وترتبط بشركات خاضعة للعقوبات ضمن الشبكة المستهدفة.